Entrevista | KLARA HOLM BASE DE L'SPAR GIRONA
«Les que continuem hem d’estar orgulloses de com estem tirant endavant»
Klara Holm (Bromma, Suècia, 1999) ha agafat el timó de l’Spar Girona just en el moment més important i, alhora, delicat de la temporada. Davant les baixes de Bibby, Canella i Carter, i el dubte de Quevedo, la base sueca ha assumit fer un pas endavant, tant en atac com en defensa, per poder lluitar per la final del play-off pel títol.
Com arriba l’equip a les semifinals del play-off pel títol de lliga contra el València?
Estem en una bona direcció. Crec que vam jugar realment bé l’últim partit davant el Leganés i ara tenim a les nostres mans poder arribar a la final. Sabem, però, que el València és un equip molt i molt fort malgrat que l’haguem guanyat dues vegades aquesta temporada (96-68 a Fontajau i 71-74 al Roig Arena). Serà una eliminatòria molt dura.
Es nota la fatiga?
Sempre n’hi ha al final de la temporada, però no ha de ser una cosa que importi ni ens afecti a l’hora de jugar. A la pista no penses en com de cansada estàs o si tens algun dolor, sinó que estàs concentrada en el partit i en fer-ho el millor possible.
Tot i així, a causa de les baixes que han patit, l’equip està fent un gran esforç en aquest final de temporada. Com s’ho fan per no defallir?
Per descomptat, que trobem a faltar moltes jugadores. Les que continuem, però, ens estem mantenint a la lluita i, en comptes de preocupar-nos, crec que hem d’estar orgulloses de com estem tirant endavant la situació. Quan algú no pot jugar, les altres hem de millorar i demostrar que som un gran equip. Hem d’estar orgulloses per això.
«Al principi de temporada érem un equip i ara, al final, en som un altre molt diferent»
Creu que s’hauria de replantejar el sistema del bàsquet femení per no haver d’arribar al final de temporada en una situació tan delicada amb tant en joc?
Crec que és una pregunta complicada... No sé ben bé quina podria ser la millor resposta. No n’estic segura, però penso que la manera com va ara mateix no està funcionant gaire tot i que tampoc tinc la solució. És clar que perjudica a equips com el nostre, per exemple. Al principi de temporada érem un equip i ara, al final, en som un altre completament diferent.
Vostè també se n’aniria a la WNBA si tingués l’oportunitat?
(Rumia) No n’estic segura. És complicat.
Ha hagut d’assumir altres rols a pista a causa d’això? A l’inici potser feia un bàsquet més defensiu...
Sí. Com he dit abans, quan una jugadora marxa, les que es queden han de fer un pas endavant. És així, a mi ara m’ha tocat assumir també un rol molt més ofensiu. L’Arica (Carter), per exemple, no hi és i ella tenia un gran rol anotador. Totes hem hagut de fer un pas endavant i assumir nous rols.
Contra el Leganés, per exemple, va fer un dels seus millors partits en atac amb 21 punts.
Sí. Intento ajudar l’equip amb tot el que faci falta.
És el que li demana Roberto Íñiguez?
Ell només em diu que sigui jo mateixa. Aquesta és la manera com més m’agrada jugar i estic aprenent molt amb tots els rols. Em considero una jugadora molt completa i crec que per això ell vol que sigui jo mateixa, perquè així em deixo anar amb el meu joc.
Quin partit esperen contra el València?
Serà un partit molt dur, molt físic. Necessitem anar allà a fer un gran primer partit.
Serà una eliminatòria llarga que es pot decidir a Fontajau?
Sí, segur.
Jugar la tornada a casa els dona cert avantatge?
Com a mínim, ens ajuda. Amb el suport de la nostra afició som un equip fort a casa i ens encanta, de veritat, jugar aquí. D’entrada, és bo que el segon partit sigui a Fontajau.
Aquest és el seu segon any aquí, té ganes de guanyar el títol de lliga amb l’Spar Girona?
Sí, sí. Vull guanyar-lo. Crec que és l’hora d’anar a la final i competir pel títol.
Seria aquesta la manera de fer justícia a la gran temporada que ha fet l’equip?
Crec que mereixem guanyar la lliga, és clar, sobretot perquè estem en una situació força delicada amb moltes jugadores que no estan disponibles per jugar i les que sí ens ho estem deixant tot a la pista per intentar guanyar. Però també per tot el que hem fet durant tot l’any a la lliga regular. Volem guanyar-la com a equip.
Els ha quedat mal gust de boca després de l’eliminació a la Copa de la Reina, en especial, i l’Eurolliga?
Estem molt decebudes amb la nostra actuació a la Copa.
Al play-off pel títol de lliga, també hi ha en joc la plaça per l’any que ve a l’Eurolliga.
Sí, exacte. És molt important que guanyem, per l’equip i pel club. Hem de poder continuar creixent a Europa.
Li agradaria repetir l’experiència el curs vinent?
Ara mateix només estic centrada en les semifinals.
Darrerament se l’ha relacionat amb el Mallorca, pot dir alguna cosa sobre aquests rumors?
No, no sé res de cap mena de rumors.
S’ha de pensar només en l’Spar Girona i el play-off pel títol.
Sí, exacte.
