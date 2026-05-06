El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
El Quart celebra l'històric salt del primer equip a Primera Catalana però també tres ascensos en els equips base
El Quart ha escrit una de les pàgines més brillants de la seva història. El conjunt gironí va certificar aquest cap de setmana l’ascens a Primera Catalana amb una victòria contundent contra el Roses, per 4-1, i la temporada vinent competirà en una categoria on el club no havia jugat mai amb l’actual denominació. «És una cosa excepcional», explica el president, Xavi Rafel, que porta 30 anys al club, assumint tots els papers de l’auca, i on encara fa de delegat del primer equip, també.
El salt és majúscul per a una club modest d’un municipi d’uns 4.000 habitants, que es trobarà amb històrics del futbol gironí com el Figueres o el Palamós, en funció de si finalment no puja a Lliga Elit. «Som un club petit, no tenim grans instal·lacions i pagar jugadors no ho farem. La Primera Catalana és el nostre sostre», admet Rafel, que reivindica una manera de fer «molt de casa i sense estridències».
L’ascens del primer equip no és un fet aïllat. Al contrari, arriba en un moment dolç per a tot el club, que aquesta temporada suma quatre ascensos. A banda del primer equip, el juvenil pujarà a Lliga Nacional, el cadet tornarà a Divisió d’Honor i també ha pujat l’infantil de Segona Divisió U13. A més, el juvenil del Quart ha guanyat dos anys seguits el prestigiós torneig internacional MIC. «Hi ha un treball molt important al futbol base. És una feina de molts anys, molt mimada», destaca el president.
Club de referència
Rafel situa el Quart entre els clubs de referència de la província pel que fa a formació. «Després del Girona, crec que som segon o tercer. Hi ha Fornells, Olot, Figueres, Peralada... però nosaltres som allà. A nivell de Catalunya estem dinovens», assegura. El president també subratlla el mèrit que té sostenir aquest nivell des d’un poble petit: «Costa molt. L’Ajuntament fa el que pot, però no és el mateix que en un municipi més gran».
Una de les claus, segons Rafel, és la continuïtat del treball intern. El president cita noms propis com Òscar Trigo, Jordi Grima, Carles Vidal o Carles Viroles, coordinadors i tècnics que han estat fonamentals en la construcció del projecte. «Aquesta gent treballa molt bé. Els nens venen des de petits, alguns des de l’escoleta, i ara molts d’aquests que són al juvenil podran passar al primer equip», explica.
De fet, el club ja mira la Primera Catalana amb aquesta idea: reforçar-se poc i aprofitar la fornada que puja. «El Juvenil A té cinc o sis nois que podran passar al primer equip. Amb una base consolidada i poques incorporacions, crec que podrem competir», diu Rafel. El president també admet que caldrà parlar amb l’entrenador, Albert Batllosera, després d’una temporada brillant: «S’ha fet un equip molt competitiu. No era per pujar, era per no estar amb l’aigua al coll i no patir, però ens ha sortit molt bé. Tothom ha estat molt implicat i no hem tingut lesions».
El Quart ha arribat fins aquí sense buscar grans titulars, sinó a partir d’una feina persistent. «No estava buscat. És una cosa que vas fent cada any, pujant juvenils, treballant bé i consolidant el club», resumeix Rafel. El president també posa en valor el caràcter amateur del projecte: «Pagar ni ens ho plantegem»..
Amb només una cinquantena de socis, el Quart viu sobretot de la implicació de la seva gent. Rafel n’és un exemple clar. Fa quatre anys que és president, però acumula tres dècades al club, on ha estat delegat, membre de junta, vocal, vicepresident i ara president. Encara avui és delegat del primer equip. «Entro a les cinc de la tarda i surto a les onze de la nit, i molts fem el mateix», explica. Ara el Quart es prepara per a un repte inèdit. La Primera Catalana serà exigent, però el club hi arriba amb una identitat clara: futbol base, gent de casa i molta feina silenciosa. Quatre ascensos en una sola temporada confirmen que, en aquest poble petit, el futbol viu un moment enorme. I està de moda.
