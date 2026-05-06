La quiniela incorpora el futbol femení
El Govern central compleix el mandat de la llei de l’esport aprovada fa tres anys i mig incloent-hi, a partir de la temporada vinent, quatre partits de la Lliga F a les butlletes.
Sergio R. Viñas
A les quinieles de la temporada 2026-2027 hi haurà partits de la Lliga F a les butlletes, quatre per jornada en principi. Aquesta és la part estètica de la notícia, també rellevant pel creixement de visibilitat i atenció que reportarà a la lliga professional de futbol femení. La part més important de la notícia, no obstant, té a veure amb l’apartat pressupostari.
Perquè la presència de partits de futbol femení a les quinieles no és una novetat en si mateixa, ja n’hi ha hagut des del 2017, si bé de manera molt puntual, al contrari del que passava ara. Ni tan sols és una novetat que es reconegui a la Lliga F el dret a rebre una part dels impostos de les quinieles, ja que aquesta modificació normativa ja va quedar aprovada i blindada en la llei de l’esport aprovada el 30 de desembre del 2022.
El que va fer el Govern ahir, via reial decret, és fixar els percentatges que correspondran a la Lliga F. L’organisme que presideix Beatriz Álvarez finalment es quedarà amb un 15% de la recaptació d’impostos, un terç del que es destina al conjunt de clubs masculins (Primera i Segona) i femenins. I ho fa tres anys i mig després que la llei de l’esport ordenés el repartiment i la necessitat de definir-ho.
Aquest text, a través d’una disposició final, va modificar l’article corresponent de la llei d’ordenació de joc de l’any 2011, establint que en el repartiment de la recaptació de l’impost sobre activitats del joc de les quinieles, es destinés el "45,50% per a la Lliga Nacional de Futbol Professional i la Lliga Nacional Femenina de Futbol Professional, en els percentatges que es determinin reglamentàriament".
Una antiga demanda
El legislador va desdenyar llavors establir els percentatges de repartiment entre les competicions masculina i femenina, i va ajornar la decisió (i, per tant, l’execució) a un futur desenvolupament reglamentari que arriba ara i que s’aplicarà a partir de l’1 de juliol del 2026. A l’optar per aquesta via, la posada en marxa de l’imperatiu legal s’ha retardat tres anys i mig.
Com ha reivindicat el sindicat AFE, la inclusió del futbol femení a les quinieles és una demanda que ve de molt més enrere, almenys des del 2019, quan el llavors sindicat majoritari de les futbolistes va llançar la campanya #QuinielasEnFemenino .
Molt més endavant, i ja amb la nova llei de l’esport aprovada, el juny del 2024, el PP va impulsar i va aconseguir l’aprovació d’una proposició no de llei que instava el Govern central a incloure partits de la Lliga F a les butlletes.
L’arrencada dels tràmits burocràtics que desemboquen en el reial decret aprovat ahir es va demorar, no obstant, fins al setembre del 2024, quan el Govern central va iniciar el procés de consulta prèvia, en la qual van participar fins a sis ministeris diferents. "Aquesta mesura corregeix desigualtats històriques i situa el futbol femení al lloc que mereix", va valorar la ministra d’Educació, Formació Professional i Esports, Milagros Tolón. El futbol femení, a pesar de l’endarreriment, està satisfet amb la notícia que el procés haurà finalitzat i que ja la temporada vinent estarà plenament vigent. Entre altres coses, perquè els aproximadament cinc milions d’euros que, segons diferents càlculs, pot rebre la Lliga F contribuiran a esmorteir l’impacte del final de la subvenció a la qual es va comprometre el Govern central quan va aprovar la professionalització del campionat.
El final de les subvencions
Els clubs van rebre una injecció total de 20 milions d’euros en les tres primeres edicions de la Lliga F (2022-2025) i de 7,5 en el present curs per a la seva posada en funcionament i per a la necessària professionalització de les seves estructures tècniques i humanes. El tancament d’aquesta aixeta de diners públics era un motiu de preocupació important per a una indústria que, descomptant totes aquestes partides, genera un negoci d’uns 15 milions d’euros anuals. És a dir, els ingressos de les quinieles el poden dotar d’un increment que es troba al voltant d’un 33%.
La quiniela, en tot cas, no serà en absolut la panacea per al futbol femení. Es tracta d’un negoci en clar retrocés, fagocitat per les apostes esportives online, que en 15 anys ha perdut el 70% de la facturació: des dels 543 milions d’euros el 2009 fins als 163 del 2024.
