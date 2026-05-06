Escalada. World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026: todo lo que necesitas saber
L’elit mundial de l’escalada aterra a Alcobendas amb quatre dies de competició en bloc i velocitat, en un esdeveniment que combina espectacle esportiu i experiència per al públic
La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 convertirà Alcobendas en epicentre mundial de l’escalada del 28 al 31 de maig, amb una cita que reuneix l’elit internacional i nacional en les modalitats de bloc i velocitat. Durant quatre dies, l’esplanada del poliesportiu José Caballero serà l’escenari on prop de 300 escaladors de 40 països competiran en una de les parades més destacades del circuit internacional.
Aquest esdeveniment no és una competició més ja que no és gaire habitual presenciar alhora una prova de bloc, una de les sis del calendari, i una de velocitat, una de les set. De cara al gaudi del públic, l’emoció de la competició a la paret es combina amb una experiència en què l’entreteniment, la gastronomia i l’entorn s’integren en un mateix espai.
Horaris clau i moments decisius
La competició arrenca dijous 28 de maig amb les classificatòries de bloc: femenina de 9.00 h a 14.00 h i masculina de 16.00 h a 21.00 h i masculina de 16.00 h a 21.30 h. El divendres 29 arriba el primer gran dia decisiu, amb la semifinal femenina de bloc de 10.30 h a 13.20 h i la final a partir de les 19 h, concentrant en una sola jornada la lluita per les medalles en aquesta categoria.
El dissabte 30 serà el torn del bloc masculí, amb semifinals de 10.30h a 13.20 h i final també des de les 19 h, mentre que el diumenge 31 se centra en la velocitat: classificatòries entre les 10.00 h i les 15.00 h i finals a partir de les 18.00 h, tancant l’esdeveniment amb els duels més ràpids i espectaculars del cap de setmana.
Dues disciplines, dues maneres d’entendre
Un dels grans atractius de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 és la convivència de dues disciplines completament diferents en un mateix espai competitiu. El bloc és tècnica, lectura i creativitat. Els escaladors han de resoldre ‘problemes’ a la paret. Cada moviment compta, cada error penalitza i la capacitat d’adaptació marca la diferència. És una disciplina en què el públic pot seguir de prop cada intent i entendre la dificultat de cada pas, en què la força, la potència i el control corporal també juguen un paper decisiu.
La velocitat, per la seva banda, és pura explosivitat. Dos escaladors competeixen en paral·lel en una paret estandarditzada, buscant el millor temps possible en un recorregut idèntic en totes les competicions del món. Aquí no hi ha marge per a l’error: una sortida fallida o una relliscada poden decidir l’eliminatòria. És directa, visualment i extremadament ràpida, cosa que la converteix en un dels grans espectacles de l’esdeveniment. Tot es decideix per dècimes de segon. Per contextualitzar, alguns dels millors registres per pujar aquesta paret de 15 metres són els següents: en categoria masculina un dels més recents és de 4.58 segons (Zhao Yicheng, aconseguit aquest mes d’abril passat) i el femení de 6.03 segons (Aleksandra Mirosław, aconseguit l’octubre de l’any passat).
Un cartell internacional amb presència espanyola
El nivell esportiu serà un dels grans arguments de l’esdeveniment. Alcobendas reunirà noms que dominen el rànquing mundial i que arriben amb aspiracions reals de podi. Figures com Oriane Bertone, Annie Sanders Sorato Anraku o Mejdi Schalck lideren el cartell en bloc. En velocitat, la presència de referents com Yafei Zhou o Zach Hammer assegura registres de primer nivell i duels de màxima exigència. ¿Veurem un nou rècord a Alcobendas?
A més, per part local, la selecció espanyola arriba amb una representació àmplia en totes les categories. Escaladors com Leslie Romero o Erik Noya lideren un equip que competirà a casa amb l’impuls del públic, acompanyat de perfils joves com Guillermo Peinado que busquen consolidar-se en el circuit internacional.
L’experiència a la Fun Zone
La World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 no es limita al que passa a la paret. L’esdeveniment incorpora una zona específica per al públic on l’experiència s’amplia més enllà de la competició. La Fun Zone serà un dels punts neuràlgics del recinte, amb presència de foodtrucks que oferiran diferents opcions gastronòmiques per a tots els assistents. Un espai pensat perquè la jornada no es limiti a veure escalada, sinó que es converteixi en una experiència completa, amb pauses, trobades i moments d’oci (també per a l’estómac).
A més, diferents marques hi seran presents amb activacions dissenyades per interactuar directament amb el públic. Experiències participatives, espais dinàmics i propostes que busquen acostar l’escalada als aficionats de totes les edats des d’un altre angle.
Aquest tipus d’espais reforcen el caràcter obert de l’esdeveniment, on tant l’aficionat expert com el públic que s’hi acosta per primera vegada trobaran motius per quedar-s’hi durant tota la jornada.
On es pot veure l’acte per TV
Per als qui no puguin assistir-hi en directe, la competició comptarà amb retransmissió televisiva a través d’Eurosport. Gràcies a aquesta cobertura es podrà veure com la World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026 reforça el caràcter accessible de l’esdeveniment, on conviuen atletes i aficionats, amb varietat d’experiències i una planificació pensada per al gaudi del públic més enllà de l’emoció de la paret.
