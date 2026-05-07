GRAVITEO Urban Sports Festival porta la cultura urbana i l’esport al Circuit de Barcelona-Catalunya
El Circuit de Barcelona-Catalunya reunirà del 17 al 19 de juliol competicions de referència d’escalada, skateboarding, roller freestyle i scooter, juntament amb música, gastronomia i proves populars en un format obert al públic
El Circuit de Barcelona-Catalunya viurà aquest estiu una transformació poc habitual. Del 17 al 19 de juliol, l’asfalt de Montmeló s’obrirà a la cultura i als esports urbans amb l’arribada de GRAVITEO Urban Sports Festival, una nova cita que reunirà competicions nacionals i internacionals, proves populars i una experiència de festival oberta al públic.
Durant tres dies, el circuit s’omplirà d’atletes, riders, aficionats i visitants al voltant de disciplines que fa anys que creixen dins i fora d’Espanya. La proposta combinarà esport d’alt nivell i esport popular amb música, sessions de DJ, gastronomia, activacions i zones pensades per passar-hi el dia més enllà de les competicions.
L’entrada serà gratuïta mitjançant inscripció prèvia i tiquet digital. A més, en les pròximes setmanes es llançarà el web oficial del festival, on s’habilitarà tota la informació pràctica i el procés de registre en línia.
Escalada i esports urbans d’elit en competició
El programa esportiu serà un dels grans eixos del festival. En escalada, GRAVITEO acollirà el Campionat d’Europa de Boulder i una prova de la World Climbing Europe Series Speed, dues competicions que reuniran els escaladors més destacats del panorama continental amb més de 15 nacionalitats competint.
Juntament amb aquestes proves, el skateboarding i diferents modalitats vinculades a l’univers del patinatge urbà tindran també un paper protagonista. El festival acollirà els Campionats d’Espanya de Skateboarding Street i Vert, a més de les competicions nacionals de Roller Freestyle —tant en Street com en Vert— i el Campionat d’Espanya de Scooter Street.
L’objectiu no serà únicament reunir competició del màxim nivell, sinó apropar-la al públic en un format més obert i proper que l’habitual. El visitant podrà moure’s lliurement entre espais, seguir diferents proves durant el dia o descobrir disciplines que normalment no comparteixen escenari.
Un festival en què també es participa
Més enllà de les competicions oficials, GRAVITEO vol obrir l’esport a qualsevol persona que vulgui formar part de l’ambient del festival. Per això, l’esdeveniment inclourà també proves populars de patinatge de velocitat, marxa nòrdica i curses de 5K i 10K.
La idea és que el públic no arribi únicament per mirar des de la grada. El circuit es planteja com un espai actiu, amb moviment constant i activitats repartides al llarg de tota la jornada.
A la pràctica, això significa poder passar d’una final internacional d’escalada a una exhibició de skate, descobrir una prova de roller freestyle o acabar el dia en una zona de música i food trucks sense sortir del recinte.
El Circuit de Barcelona-Catalunya, com mai abans s’havia vist
Un dels elements més singulars del festival serà precisament la seva ubicació. Acostumat a grans esdeveniments de motor, el Circuit de Barcelona-Catalunya canviarà durant uns dies de registre per convertir-se en un gran espai dedicat als esports urbans i alternatius.
La intenció és aprofitar les dimensions i el caràcter icònic del recinte per crear una experiència oberta i transversal, amb diferents punts d’activitat funcionant de manera simultània durant tot el cap de setmana.
Aquesta convivència entre disciplines, públics i ambients forma part de la mateixa identitat del festival. Hi haurà competició, però també zones de descans, gastronomia, música en directe, market i espais vinculats a la cultura urbana i al lifestyle.
Un cap de setmana en moviment
Tot i que el component esportiu serà el nucli de l’esdeveniment, GRAVITEO vol funcionar també com a punt de trobada per a públics molt diferents. Des d’aficionats habituals a aquestes disciplines fins a famílies o visitants que simplement busquen un pla diferent durant l’estiu.
La música i les sessions de DJ acompanyaran el ritme del festival durant els tres dies, mentre que l’oferta gastronòmica i les diferents experiències repartides pel circuit aniran construint un ambient de festival continu, on la competició esportiva comparteix protagonisme amb la resta de propostes.
Perquè disciplines com el skateboarding, el roller freestyle, l’scooter o l’escalada no només s’entenen com a competició, sinó també com a part d’una cultura vinculada a la creativitat, la música, l’espai urbà i la vida a l’aire lliure.
La nova cita del calendari esportiu i urbà
GRAVITEO neix amb la voluntat de convertir-se en una de les grans cites nacionals vinculades als esports urbans i alternatius. Aquesta primera edició a Montmeló serà també la carta de presentació d’un projecte amb vocació de continuïtat i creixement.
Durant tres dies, el Circuit de Barcelona-Catalunya canviarà el soroll dels motors per un altre tipus de moviment: el de riders, escaladors, patinadors, corredors i públic compartint un mateix espai on sempre estarà passant alguna cosa.
Un projecte que obre una nova etapa per als esports urbans i la seva cultura amb projecció internacional.
