Íñiguez "Hem tingut la resiliència"
Tot i la derrota per la mínima a València, el tècnic de l'Spar Girona es mostra orgullós de la temporada de l'equip
L’Spar Girona va lluitar fins al final aquest dijous a la pista del València Basket i va cedir en el marcador per un ajustadíssim 67-66 en l’anada de les semifinals del play-off de la LF Endesa, però manté intactes les opcions de classificació de cara a la tornada a Fontajau. El conjunt valencià va arribar a dominar de deu punts a falta de tres minuts, però les gironines van reaccionar en el tram final i van deixar l’eliminatòria pràcticament oberta.
Després del partit, Roberto Íñiguez va destacar el caràcter del seu equip en un duel que ja esperava “una batalla”. “És una eliminatòria a 80 minuts”, va recordar el tècnic de l’Spar Girona, satisfet per la resposta de les seves jugadores en un escenari de màxima exigència.
Íñiguez es va mostrar “molt orgullós de l’equip” i va voler posar en valor el camí fet fins ara: “Passi el que passi, és una gran temporada”. L’entrenador també va remarcar la reacció final de les gironines, que van evitar que el València Basket marxés amb una renda més àmplia: “Content per com hem tornat al final. Hem tingut la resiliència i l’encert”.
La tornada es jugarà diumenge a Fontajau (19.00 h), on l’Spar Girona buscarà capgirar l’únic punt de desavantatge i obtenir el bitllet per a la final. “És un partit que volem jugar”, va concloure Íñiguez.
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar