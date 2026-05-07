La lluita per preservar el futbol femení a Palafrugell
El conjunt palafrugellenc impulsa el 1r Torneig Memorial Jordi Figarola Camon, un ferm defensor del futbol femení, amb deu equips de diverses comarques
«Aquest torneig no és només una competició: és una declaració d’intencions. És el compromís de continuar treballant per un futbol femení més fort, més visible i amb més oportunitats. Tal com en Jordi hauria volgut», explica la Cristina Molina, integrant de la junta directiva del Palafrugell, que els pròxims 30 i 31 de maig rendirà tribut a en Jordi Figarola Camon, amb el 1r Torneig Memorial que duu el seu nom i que acollirà a deu equips de diverses comarques. A banda del Palafrugell, com a organitzador, hi seran: el Santa Costa Brava, Porqueres, Cassà, Cal Aguidó, Girona, Pontenc, Escala, Premià Dalt i Estartit. La jornada, que es disputarà al camp del Gregal i té el suport de l’Ajuntament de Palafrugell i de l’àrea d’esports, no només promet ser molt especial pel que fa al nivell esportiu, sinó que pretén transcendir per deixar empremta en l’aspecte social.
Molina sap de les dificultats que ha tingut el futbol femení per treure el cap dins del món de l’esport. «Encara necessita més suport, més creença i més compromís real. No n’hi ha prou amb dir que es tenen equips femenins; cal apostar-hi de veritat, entendre que té les seves particularitats i donar-li el valor que mereix», diu, amb els arguments que li dona una experiència personal molt àmplia. «Després d’11 temporades com a jugadora del futbol femení del Palafrugell, algunes com a capitana, s’han viscut moments molt difícils, de lluita constant, però també etapes brillants, amb un equip unit que va arribar a competir a Primera Divisió. Des de dins del club, aquesta lluita continua. Ara, en el tercer any formant part de la junta, la convicció és encara més ferma: cal continuar treballant per donar al futbol femení el lloc que li correspon».
Qui era Jordi Figarola?
En aquesta lluita, la figura de Figarola, mort el 2017, és gegant. «És una persona que va dedicar gran part de la seva vida al Palafrugell i que va ser un ferm defensor del futbol femení en moments en què apostar no era gens fàcil». La palafrugellenca desenvolupa part d’una trajectòria plena de generositat. «Des de finals dels anys 80, va formar part activa del club, exercint diferents responsabilitats dins la junta directiva, des de tresorer fins a secretari. L’any 1988, coincidint amb la inauguració del Camp del Gregal, ja era una peça clau de l’entitat, i aquell mateix any va viure el naixement de l’equip femení sènior, del qual en va ser representant des de la temporada 1988-1989. Amb els anys, la seva implicació va ser determinant per consolidar el futbol femení dins el club, impulsant equips de base i reforçant el primer equip».
Figarola, esclar, no ho va fer sol. «En aquest creixement també cal destacar la figura del meu pare, l’entrenador Paco Molina, que també va contribuir de manera decisiva a impulsar el primer equip i a fer-lo créixer esportivament. Especialment, entre el 2002 i el 2006, el club va viure una de les seves etapes més brillants, amb l’equip competint a Primera Divisió», afegeix.
Actualment, el futbol femení a Palafrugell compta amb dues categories: cadet i sènior. «Tot i haver tingut equips infantils, cadets i juvenils, la dificultat de compaginar estudis i feina ha fet minvar aquesta estructura. De cara al futur, el repte és clar: continuar creixent i recuperar noves categories. Però no és fàcil», admet Molina, que considera essencial «mantenir viu el llegat d’en Jordi per aconseguir-ho. Aquest torneig porta el nom d’una persona que sí que hi creia i volem aferrar-nos a aquest esperit. Per això, el cap de setmana no serà només esport. Serà també un espai de trobada, de memòria i de reivindicació. Tenim moltes coses per agrair-li». Cap millor que mantenir encesa la flama del futbol femení a Palafrugell que en Jordi tant s’estimava.
Subscriu-te per seguir llegint
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Detenen una veïna de Salt per matar la seva parella en un garatge del municipi
- Crim a Salt: una baralla de parella i un traster ocupat, al rerefons del cas
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- Influenciadors de Girona denunciats per incitar a la violència contra 'moros' a les xarxes socials
- Zanpanzar, la nova vida de la primera taverna basca de Girona