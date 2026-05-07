L'Spar Girona surt de València amb la final de la Lliga a l'abast (67-66)
L'equip de Roberto Íñiguez perdia de 10 a tres minuts i mig del final i no ha guanyat de miracle, per mil·lèssimes, per un tir invalidat a Coulibaly fora de temps
Les gironines, amb l'afició a favor, lluitaran pel títol si diumenge s'imposen per dos o més punts a Fontajau
L'Spar Girona ha tornat a demostrar que no es rendeix mai. Que pot estar fos físicament, que les baixes s'acumulen, i que ha calgut reiventar-se per enèssima vegada aquesta temporada. L'Uni ha triomfat a València tot i perdre d'un (67-66), precisament quan més difícil se li havien posat les coses. Perdien de deu (65-55) a tres minuts i mig per acabar després d'una batalla d'alternatives constants, i han reaccionat per deixar l'eliminatòria a l'abast i rematar-la diumenge a Fontajau. Marc Gasol s'ho mirava atent des de la llotja del Roig Arena. L'equip femení del Bàsquet Girona continua donant alegries. I encara se n'esperen més, amb aquest esperit indomable.
Un excel·lent 5/10 triples ha permés l'Spar Girona arribar al descans per davant (31-34) després d'una primera part esbojarrada, amb alternatives a favor d'un i altre equip. Del 0-5 inicial, amb cinc punts de Coulibaly, s'ha passat a un 11-5 gràcies a l'11-0 que ha marcat el València. I a partir d'aquí, cops amunt i aval: 0-7 per a les gironines, i un altre cop per davant al marcador (11-12), triples de Fiebich, Cornelius i Jocyte, i una cistella final abans de tancar el primer quart d'Ainhoa López per finiquitar el primer quart amb un 14-20.
Oubiña ha empatat el partit a 22 al segon quart, que ha tornat a ser una batalla sense respir. Les gironines han arribat a perdre de cinc (27-22) després d'una cistella de Carrera, però l'equip de Roberto Íñiguez hi ha tornat. Dos triples de Jocyte i Holm, i un bàsquet de Coulibaly abans del descans han deixat l'Uni tres per davant (31-34). S'estava veient una impressionant batalla sense treva i, recordem-ho, l'Spar Girona hi arribava molt afeblit físicament.
El tercer quart ha arrencat amb les gironines cinc amunt (31-36) gràcies a dos tirs lliures de Holm. Però el València s'ha tornat a avançar (38-36) després d'un parell de pilotes perdudes de l'Spar i un triple de Buenavida. Hi ha hagut una tècnica a Rubén Burgos, una discutible falta en atac de Coulibaly i una cistella precisament de la pivot de Mali que ha tornat a posar l'Uni per davant (38-41).
Alternatives constants
Les alternatives han continuat perquè el València, amb tirs lliures de Carrera i Romero, ha tornat a prendre la iniciativa (44-41) a menys de tres minuts per tancar el parcial. Trobava a faltar l'equip gironí el triple: d'aquell 5/10 de la primera part, ha passat a un 0/5 en aquest quart. Tot i això, dos tirs lliures de Holm han capgirat per enèssim cop el duel (47-48), que ha tancat aquesta tercera entrega amb el València per davant (52-48) després d'un triple de Fiebich.
Era el moment de no oblidar que això és una eliminatòria de 80 minuts i que diumenge tot es decidirà a Fontajau. Sobretot quan Anderson ha obert l'últim quart amb un triple, i Fiebich hi ha afegit una cistella de dos, que posava el València nou amunt (57-48). Íñiguez ha aturat el partit encara amb vuit minuts i mig per davant. "Vamos juntas", els ha encomanat el tècnic, i la resposta ha arribat amb un encert de tres de Guerrero. La diferència en el rebot (37-23) començava a ser massa preocupant, perquè facilitava, en atac, segones opcions a les locals.
Per un punt
S'ha entrat als últims cinc minuts amb l'Spar Girona perdent de vuit (61-53), en els moments més complicats del partit. El València pressionava de valent i complicava moltíssims els atacs gironins. Buenavida ha ampliat l'avantatge local a un +10 a tres minuts i mig (65-55). Han aparegut, aleshores, Cornelius i Guerrero amb dos triples (65-61) per tornar a posar l'Uni molt i molt a prop. Una falta desqualificant a la banqueta local ha donat un punt més a l'Spar Girona, combinant amb una cistella de Coulibaly. Un 0-9 per posar un 65-64 espectacular.
A 46 segons pel final Cornelius ha posat l'Uni per davant (64-65), i Romero ha respost (67-66). Per mil·lèssimes de segon les gironines no han guanyat: el bàsquet final de Coulibaly no ha sigut vàlid. Però en realitat l'Spar Girona ja havia triomfat a València. I diumenge, a Fontajau, amb l'afició a favor, ho ha de fer bo, remuntant aquest punt de desavantatge.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ni caminar ni anar al gimnàs: l’exercici que Harvard recomana a partir dels 55 anys per envellir millor
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Salellas rep amb humor la ministra d’Habitatge després d’arribar mitja hora tard: «Sembla que hàgiu vingut amb Rodalies»
- El mètode del forat a la carrosseria: roben un cotxe de 100.000 euros i intenten endur-se’n un de 180.000 a Calonge
- Pau Montplet, el jove astrofotògraf de Breda que ha cridat l’atenció de la NASA
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen
- El poble de 4.000 habitants que s’ha posat de moda al futbol gironí
- El banyolí Josep Miàs firma Dune, una promoció de 30 milions d’euros a primera línia de mar