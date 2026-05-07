Márquez: "Què els dic als que confien? Que ells saben que de pitjors n'hem sortit"
El món (de les motos) comença a dividir-se entre els que creiem que Marc Márquez, nou vegades campió del món, repetirà títol i els que estan convençuts, tot i que restin encara 18 grans premis, que ja ha perdut el títol. De tot això ha parlat, avui, MM93 a Le Mans.
Emilio Pérez de Rozas
Somriure immens, el de sempre. Confiança cega. Com més problemes, millor cara. Marc Márquez (Ducati), com ja va fer recentment, a Jerez, en el dia previ que arranqués el Gran Premi d’Espanya, va ser dels primers que es va enfrontar als mitjans de comunicació en el circuit de Le Mans, on demà arranca el Gran Premi de França, quarta cita del calendari.
--Només quatre grans premis, 44 punts menys que el líder Marco Bezzecchi, resten 18 caps de setmana, 36 carreres i 666 punts en joc, alguns expilots, com Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso i Thomas Luthi defensen que no tindrà temps de recuperar el temps perdut. ¿Què els diu als que sí que confien en vostè, als que creuen que pot repetir títol?
--Ho veurem (sis segons interminables de silenci). He de continuar insistint. Els que creuen, els que confien, saben que de pitjors situacions hem sortit, ¿veritat? He de continuar insistint, treballar molt, gestionar diferents solucions i, a partir d’allà, veurem. Sens dubte no publicaré el vídeo que va publicar ahir Dembélé...
«¿El vídeo de Dembélé? ¿quin vídeo és aquest?», preguntaven els periodistes italians, que, l’any de l’explosió de Marco Bezzecchi, són manada, com ho era quan guanyava Valentino Rossi. I hi va haver necessitat d’explicar-l’hi. Quan, ahir, l’estrella del PSG es va classificar per disputar la final de la Champions davant l’Arsenal, després de marcar el gol dels parisencs, va reproduir el vídeo del barcelonista Gavi en les hores prèvies al partit entre Barça i Borussia de Dortmund. Aquell en què el del planter culer deia «molta gent es creu que no sé jugar a futbol... No en tenen ni punyetera idea. És la veritat, però és comprensible. Al final és futbol i cadascú pensa el que vol».
Doncs això, Marc Márquez creu, confia, treballa, insisteix, com ha fet tota la seva vida(de pitjors situacions hem sortit), queencara és a temps d’aixecar el vol i aspirar, lluitar i fins a conquerir la desena corona. I, si ho aconsegueix, no pensa fer ni un Gavi ni un Dembélé. En tindrà prou amb tornar a protagonitzar una remuntada històrica. I això està intentant.
«El potencial el marquen els resultats», ha comentat avui a Le Mans. «I els resultats diuen que tenim velocitat, però no tenim consistència i és allà on hem de treballar molt. S’ha de saber per què ens falta aquesta consistència, que era el nostre punt més fort l’any passat. Aquest any soc bastant més irregular tot i que crec que, a poc a poc, podem anar solucionant-ho. Però sí, amb els resultats que estem protagonitzant, especialment els diumenges, no podem pensar, encara, en el títol».
No cal dir que Márquez, com Ducati, com tot el seu equip tècnic i personal, no estan per la feina de buscar culpables. «Això, com les victòries, com les bones ratxes, són cosa de tots. Un pilot mai assenyalarà la moto com a culpable de la seva irregularitat i la fàbrica tampoc culparà el pilot. I, sobretot, no oblidem que, a Jerez, va guanyar una Ducati, així que la moto està per guanyar i per lluitar pel títol, així que he de ser jo el primer a entendre la manera de millorar».
Diuen que demà, passat i, sobretot, diumenge plourà sobre Le Mans. És sabut que l’aigua, la pluja, la pista cristal·lina, l’asfalt convertit en un perillós i incert mirall atorga avantatge (i gran) a determinats pilots, no només els més aguerrits, atrevits i, d’alguna manera, irresponsables, sinó als experts, als veterans (MM93 ja té 33 anys) i, per tant, hi ha qui pensa que aquest pot ser un cap de setmana propici per a mestres de la incertesa com Il Cannibale.
«Veus», li diu el Marc a EL PERIÓDICO quan algú planteja la possibilitat que la pluja l’ajudi a aconseguir, qui sap, la seva victòria núm. 100 en el Mundial, «això ja és un símptoma, una frase, un pronòstic que no m’agrada. Si tu tens necessitat que plogui per ser competitiu, mal assumpte. Jo vull ser competitiu i lluitar sempre, en sec i en moll, en les condicions que siguin. Però sí, és evident que si el clima és incert, pot passar de tot. Repeteixo, si vols que plogui, és que no estàs bé».
