Moncho Fernández: "Sí que m'agradaria jugar a Europa"
El tècnic del Bàsquet Girona recupera Juan Fernández i Nikola Maric per visitar dissabte l'UCAM Múrcia (18h) i té tota la plantilla a disposició excepte Fjellerup, amb la qual cosa haurà de descartar algú
Moncho Fernández no vol fer volar coloms, però tampoc amaga l’ambició. Preguntat sobre si li agradaria veure el Bàsquet Girona jugant a Europa la temporada vinent, el tècnic ha sigut clar: “Sí que m’agradaria, perquè voldrà dir que ens hem ficat en una posició que ens ho permet”. Ara bé, l’entrenador gallec va voler posar-hi context: el salt europeu, si arriba, ha de ser conseqüència del creixement sostingut del club i no d’una mirada distreta del present.
“Europa? Ara no faig aquestes reflexions. Estic centrat en l’immediat. És una pèrdua de temps”, va advertir Moncho, que va insistir que el Girona té ara mateix prou feina amb el calendari més proper. L’equip visita dissabte la pista de l’UCAM Múrcia i tornarà a competir dimarts contra el Manresa, en un tram final de lliga que encara pot tenir coses en joc. “La millor forma d’aconseguir objectius importants és estar centrat en el present i en el partit de dissabte”, ha remarcat.
Tornen Juan Fernández i Nikola Maric
La bona notícia per al tècnic és que l’equip arriba pràcticament al complet. Juan Fernández i Marin Maric estan disponibles i Moncho confia a poder escollir els dotze jugadors que viatjaran, a l’espera de l’entrenament previ. “Hem d’esperar al final de l’entrenament de demà. Espero que no passi res i que tothom estigui a disposició per jugar. És una molt bona notícia”, ha celebrat.
Sobre Juan Fernández, Moncho ha recordat que el seu procés ha estat llarg i que cal distingir entre l’alta mèdica i l’alta competitiva. “Porta diversos mesos fora de l'equip. Una cosa és l’alta mèdica i l’altra, l’esportiva. Porta dues setmanes entrenant amb l’equip. Està lluny del seu millor estat de forma, com és natural, perquè no es recupera en dos dies, però físicament està bé”, ha detallat.
Qui no viatjarà amb el primer equip és Khori Brunot, que jugarà amb l’equip U22 demà a Tenerife, en una partit a cara o creu per arribar a la Final a Sis. El Girona, doncs, afrontarà el desplaçament a Múrcia amb la voluntat de mantenir la línia competitiva de les últimes setmanes i d’ensenyar la millor versió possible en un dels escenaris més complicats de la lliga.
El Girona arriba al tram final amb la permanència ja garantida i en una situació classificatòria que li permet mirar més amunt. Moncho celebrar l’objectiu assolit, però evita qualsevol relaxació. “Estem molt contents per la permanència, però tenim molta lliga per davant. Hi ha moltes coses encara sobre la taula i ara mateix només tenim el focus en el pròxim partit”, ha explicat.
El tècnic entén que la possible ambició europea només tindria sentit dins d’un procés de consolidació. “La consolidació d’un club no és només una cosa d’una temporada, és una forma de fer les coses i de fer el dia a dia”, ha reflexionat. En aquest sentit, ha posat en valor l’evolució que percep des que va arribar a Fontajau: “Des que vaig arribar a Girona percebo que el club està creixent i estem fent les coses bé, des del meu punt de vista. Espero que seguim en el mateix camí”.
El projecte creix
Moncho defensa que el creixement del projecte passa per una feina constant, allunyada dels grans discursos. “És una feina del dia a dia. Cada dia has de pensar a estar millor que el dia anterior. És com una frase d’autoajuda, però crec que no hi ha cap altre camí”, ha detallat. En aquesta línia, també valora positivament la continuïtat de jugadors importants, com Sergi Martínez. “La continuïtat és sempre una bona notícia. La renovació de Sergi Martínez, per exemple, és molt bona. Ens ajudarà en aquest procés de créixer cada dia”, ha dit.
Abans de pensar en qualsevol horitzó europeu, però, el Girona haurà de superar una prova de màxima exigència a Múrcia. L’UCAM és el tercer classificat i arriba en un gran moment, tot i venir de perdre a Madrid, perquè abans encadenava set victòries consecutives. “Quan guanyes set partits seguits és perquè l’equip és molt bo. Són tercers a la lliga i això vol dir que han fet una feina increïble”, ha advertit Moncho.
L’entrenador del Bàsquet Girona destaca especialment el potencial col·lectiu del conjunt murcià. “Si només poso el focus en un sol jugador, el Múrcia té moltes armes”, ha manifestat. També ha remarcat el seu equilibri entre atac i defensa: “Tenen un gran potencial ofensiu, com vam veure contra el Madrid, i són un dels millors equips defensors”.
Una de les claus del duel serà el rebot. Moncho ha destacat que aquesta faceta pot condicionar la capacitat del Girona per córrer i desplegar el seu atac. “Serà important, és una faceta clau en tots els partits, després dels tirs de camp. Múrcia reboteja francament bé i necessitem el nostre rebot defensiu per desenvolupar la nostra ofensiva. Serà clau”, ha reconegut.
