Decepció d’Ayora i Larrazábal a l'Estrella Damm Catalunya Championship
Dos dels golfistes espanyols sobre els que hi havia més expectatives, no passen el tall
O.P.T.
La potent representació espanyola present a l’Estrella Damm Catalunya Championship ha perdut dos dels seus principals actius. Ángel Ayora, un dels golfistes amb més projecció de l’Estat, i Pablo Larrazábal, que juga a casa, van decebre en la segona jornada del torneig. Després d’un bon primer dia, van signar targetes de 3 i 4 cops sobre par respectivament, que els deixava fora del tall.
L’italià Stefano Mazzoli i el danès Lucas Bjerregaard, amb onze cops sota par, colideren el torneig del circuit europeu (DP World Tour), on Nacho Elvira ha escalat posicions i, amb -6, és l’espanyol millor situat en la classificació. Elvira va iniciar la jornada dubitatiu, però va acabar encadenant una espectacular seqüència d’eagle i tres birdies consecutius.
Mazzoli i Bjerregaard van completar el recorregut d’aquest divendres amb 67 cops -cinc per sota del par del camp- amb una altra sòlida actuació d’ambdós com ja va succeir en la jornada inaugural -quan els dos van lliurar una targeta amb 66 impactes- per enfilar-se al capdamunt de la classificació.
Tercer, amb -10, és el sud-africà Yurav Premlall, que va entregar, juntament amb el sud-africà JC Ritchie, la millor targeta del dia (64 cops), després d’aconseguir vuit ‘birdies’ i no fallar en els deu pars restants.
Entre els espanyols van passar el tall, a banda d’Elvira, hi ha Alejandro del Rey (-5), Ivan Cantero (-5) Eugenio Chacarra (-4), Alfredo García-Heredia (-4), Rafa Cabrero-Bello (-3), Jorcge Campillo (-3), Adri Arnaus (-3), Ángel Hidalgo (-2), Rocco Repetto Taylor (-2), o Quim Vidal (-2).
L’Estrella Damm Catalunya Championship, torneig del DP World Tour vàlid per a la Race to Dubai i primera prova del European Swing, se celebra gràcies a la col·laboració imprescindible del Real Club de Golf El Prat, està patrocinat per Estrella Damm i encetarà el Road to 2031 Ryder Cup, trajecte que acabarà a la Ryder Cup de 2031 que se celebrarà a Camiral.
Les xifres de l’Estrella Damm Catalunya Championship
Convertir el Real Club de Golf El Prat en l’epicentre del golf europeu durant tota la setmana requereix un gran esforç logístic i humà només a l’altura dels grans esdeveniments esportius. Més de 620 persones participen directament en l’organització del torneig entre personal del DP World Tour, organització, seguretat i voluntaris.
La dimensió de l'esdeveniment es reflecteix també en xifres com les 70 000 ampolles d’aigua distribuïdes, els 1800 aparcaments habilitats, els 20 quilòmetres de corda instal·lats al recorregut o les 2400 boles preparades per al camp de pràctiques. A això se sumen 80 buguis operatius, 140 ràdios de comunicació i 75 plantes utilitzades per ambientar les diverses àrees del torneig.
Gairebé cent periodistes s’han acreditat per cobrir el torneig des de la sala de premsa, entre mitjans generalistes, digitals, esportius, cadenes de TV i de ràdio.
