L’Estrella Damm Catalunya Championship es tenyeix de blau marí i blanc en homenatge a Severiano Ballesteros
Iván Cantero, primer espanyol classificat amb -4, a 4 cops del líder Shaun Norris
La primera jornada de l’Estrella Damm Catalunya Championship va ser un homenatge emotiu a Severiano Ballesteros, “campió carismàtic que va inspirar generacions de jugadors i es va convertir en l’ànima d’Europa a la Ryder Cup”, com va recordar Miguel Vidaor, director del torneig, al tee del forat 1 envoltat de familiars, amics, jugadors i aficionats.
El dia en què es feien quinze anys de la seva mort, el 7 de maig de 2011, els colors blau marí i blanc van dominar el Real Club de Golf El Prat. Jugadors, cadis, periodistes i públic van vestir amb els seus colors característics per recordar un golfista que, seguint les paraules de Vidaor, “va redefinir els límits del possible, no només amb les seves victòries, sinó també amb la seva imaginació, la seva valentia i la seva fe”.
Javier Ballesteros, fill del campió càntabre, es va mostrar molt agraït: “Avui és un dia especial, per a bé i per a mal, perquè ja són molts anys sense ell. Estic molt content de viure el que hem viscut avui, és l’homenatge que li hagués agradat, al camp de golf. Que els jugadors joves encara el vegin com el seu ídol quan no hi van conviure és increïble”.
En el pla esportiu, el millor espanyol classificat va ser Iván Cantero amb una volta de 68 cops (-4), a quatre del líder, el sud-africà Shaun Norris. Cantero va arribar per primera vegada al DP World Tour el 2019 després d’una carrera d’èxit com a amateur, va ser número tres del rànquing mundial i va disputar la Junior Ryder Cup. El 2024 va tornar al circuit i busca un bon resultat que li torni la confiança després de diverses setmanes complicades.
“La clau va ser als greens. Els nou primers vaig jugar molt bé, però no aconseguia embocar cap putt. A partir del 10, van començar a entrar”, explicava Cantero, que va encadenar sis birdies en els últims deu forats. “Moltes vegades l’ànsia per ficar-los fa que els fallis. He de ser més pacient, perquè quan practiques la paciència, acaben entrant”, va explicar.
“Ha estat un gran dia per recordar el Seve. Vaig fer menys quatre, així que espero que estigui orgullós des d’allà dalt. Crec que és una iniciativa molt bonica i tot el que es faci per Severiano Ballesteros val la pena”.
A un sol cop es van situar Ángel Ayora, Joel Moscatel i Eugenio Chacarra, tots amb voltes de 69 cops (-3).
Birdies solidaris a El Prat
Tots els birdies i eagles que facin els jugadors a l’Estrella Damm Catalunya Championship 2026 serviran per impulsar la promoció del golf de base arreu del món gràcies al programa Balls for Birdies del DP World Tour en col·laboració amb DP World.
Amb l’objectiu de promoure el golf i fer-lo més accessible, es donarà una bola per cada birdie, dues per cada eagle i 100 per cada albatros a diferents projectes i escoles de golf. El total de boles s’entregarà als beneficiaris al final de la Race to Dubai 2026 mitjançant la xarxa logística global de DP World.
Molt en joc aquesta setmana
L’Estrella Damm Catalunya Championship és el primer torneig del European Swing, una de les cinc gires individuals que configuren les Gires Globals del DP World Tour 2026 fins al mes d’agost: Opening Swing, International Swing, Asian Swing, European Swing i Closing Swing.
El millor jugador de cada swing guanyarà 200.000 dòlars d’un fons de bonificació d’1.000.000 de dòlars i classificació directa per a tots els tornejos dels Back 9 que es juguen entre l’agost i l’octubre.
Al final de les Gires Globals es repartirà un altre fons de bonificació d’1.000.000 de dòlars entre els deu millors jugadors de la Race to Dubai que hagin jugat un mínim de vuit tornejos regulars.
Les gires també permeten classificar-se per als tres primers tornejos de la Rolex Series. El guanyador del European Swing podrà obtenir una plaça per al Genesis Scottish Open.
L’Estrella Damm Catalunya Championship, torneig del DP World Tour vàlid per a la Race to Dubai i primera prova del European Swing, se celebra gràcies a la col·laboració imprescindible del Real Club de Golf El Prat, està patrocinat per Estrella Damm i encetarà el Road to 2031 Ryder Cup, trajecte que acabarà a la Ryder Cup de 2031 que se celebrarà a Camiral.
