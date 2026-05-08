El notari i alpinista de Lloret Jordi Fugardo es prepara per l'atac a l'Everest
L'alpinista, instal·lat al camp base, a 5.364 metres d'altitud, vol aprofitar la finestra de bon temps de la setmana que ve o durant el mes de maig per fer el cim
Si aconsegueix l'èxit només li quedarà el mont Vinson, a l'Antàrtida, per completar l'ambiciós projecte Seven Summits, el circuit format pels cims més alts de cada continent
El notari de Lloret de Mar i alpinista Jordi J. Fugardo Pelliser es troba a les portes d’un dels grans reptes de l’alpinisme mundial: completar les conegudes Seven Summits, el circuit format pels cims més alts de cada continent. Fugardo ja és al camp base de l’Everest, a 5.364 metres d’altitud, on aquests dies afronta la fase decisiva d’aclimatació abans d’intentar coronar el sostre del món, de 8.849 metres, durant aquest mes de maig. "És molt dur, però crec que ho puc aconseguir", ha assegurat al Diari de Girona, des del camp base.
L’ascensió a l’Everest representa un pas determinant en una trajectòria muntanyenca que l’ha portat a alguns dels grans gegants del planeta. Fins ara, Fugardo ja ha assolit l’Aconcagua, a l’Amèrica del Sud; el Denali, a l’Amèrica del Nord; el Kilimanjaro, a l’Àfrica; el Mont Blanc i l’Elbrús, a Europa, i la Piràmide de Carstenz, també coneguda com a Puncak Jaya, a Oceania. Si aconsegueix fer cim a l’Everest, només li quedarà pendent el mont Vinson, a l’Antàrtida, que té previst intentar aquesta tardor.
Preparació al Mera Peak
Com a part de la preparació per afrontar les altituds extremes de l’Himàlaia, l’alpinista lloretenc va coronar el passat 15 d’abril el Mera Peak, de 6.476 metres, situat a l’Himàlaia oriental. Aquesta ascensió prèvia ha estat clau per millorar l’aclimatació del seu organisme i reduir els riscos associats al mal d’altura abans d’encarar l’Everest.
Un cop completada aquesta etapa, Fugardo es va dirigir amb el seu equip cap al camp base de l’Everest. Els darrers dies han estat marcats per la incertesa a la glacera del Khumbu, un dels trams més delicats i perillosos de l’ascensió. La ruta fins al Camp I havia quedat bloquejada per la caiguda d’un gran serac (un gran bloc de gel o neu premsada que es forma a la superfície d'una glacera i que quan es desprenen de la massa principal a causa de l'entrecreuament d'escletxes i la velocitat del gel, creen un relleu caòtic i perillós), que impedia avançar amb seguretat. Finalment, la tasca dels anomenats Icefall Doctors —l’equip especialitzat de xerpes encarregat d’obrir i mantenir la via a través de la cascada de gel— ha permès restablir el pas i reprendre els cicles d’aclimatació en alçada.
Abans d’iniciar aquestes rotacions, diumenge passat es va celebrar la tradicional cerimònia de la Puja, un ritual d’ofrena dels xerpes per demanar protecció a la muntanya. L’endemà, Fugardo i el seu equip van començar les rotacions en altura. En els últims dies, l’alpinista ha travessat en dues ocasions la glacera del Khumbu i ha arribat fins a prop del Camp III de l’Everest.
La perillositat de la zona ha quedat novament en evidència aquests dies. A poca distància d’on es trobava Fugardo, el despreniment d’una part del serac va sepultar i ferir tres alpinistes, que van haver de ser evacuats en helicòpter fins a un hospital de Katmandú.
Si les condicions meteorològiques ho permeten, Fugardo té previst intentar l’atac al cim de l’Everest durant la finestra de bon temps prevista per a la setmana vinent. En cas d’èxit, el notari català quedarà a un sol pas de completar les Seven Summits. La fita definitiva podria arribar aquesta tardor, amb l’ascensió al mont Vinson, a l’Antàrtida. Si culmina aquest repte, Jordi J. Fugardo entrarà en el reduït grup de muntanyencs que han trepitjat el sostre de cada continent. L'alpinista gironí havia conquerit l'11 de juliol de 2025 el cim de l'Elbrús (Caucas Occidental, Rússia), la muntanya més alta d'Europa, amb una alçada de 5.642 metres sobre el nivell del mar.
