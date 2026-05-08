Palafrugell acollirà la fase d’ascens del Garbí a Primera Nacional
L'esdeveniment tindrà lloc del 22 al 24 de maig al Garbí Arena
Dos anys després, el CH Garbí tornarà a intentar l’ascens a la Primera Nacional d’handbol. El conjunt palafrugellenc disposarà del factor Garbí Arena, seu escollida per a l’esdeveniment, que s’omplirà a vessar del 22 al 24 de maig, en què es viurà una autèntica festa, amb una nova fanzone a la plaça de davant del pavelló, amb foodtrucks, barra de bar i dj’s cada dia. Els rivals del Garbí seran el Balonmano Dominicos, el Road Red Solidaria Ribera Vda i el Donibake Esk. Aukera Hortz Klinika. Només ascendirà el primer del grup.
