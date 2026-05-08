Roberto Íñiguez denuncia els insults rebuts a València: "a Fontajau no m’insultaran, ni em diran pallasso com ha passat avui"
El tècnic de l'Spar Girona va ser contundent a la roda de premsa postpartit, amb una dura crítica a una part de l'afició del Roig Arena, comentant que són una "lacra"
El tècnic de l’Spar Girona, Roberto Íñiguez va denunciar a la roda de premsa posterior al partit contra el València els insults rebuts a la seva persona durant el duel d'anada de semifinals de la lliga. El vitorià, visiblement molest pel que va haver d’escoltar des de la zona de la graderia del Roig Arena més enganxada a la seva banqueta, va reaccionar quan li van preguntar pel fet que què espera de Fontajau diumenge i va respondre de manera taxativa amb “el que sé és que no m’insultaran, ni em diran pallasso, ni fill de puta, ni antiespanyol”. Afegint que “No s’insultarà ningú a Fontajau perquè jo no ho permeto”.
Durant les declaracions, Íñiguez va reclamar una resposta contundent del club local davant d’aquest tipus de comportaments, ja que per ell, “un club com el València ha d’identificar i fer fora aquestes persones”, insistint que “no es pot consentir tenir aquest tipus de gent”.
“La meva mare va morir fa dos anys i en la meva mare no s’hi caga ningú. Abans que entrenador soc persona”, va lamentar Íñiguez, que va ampliar la denúncia expressant que "aquests insults no tenen cabuda ni per a àrbitres, ni per a jugadors, ni per a entrenadors. Són una lacra i no els desitjo res de bo. Són persones que sobren a l’esport".
Per això, el tècnic del conjunt gironí proposa una solució, demanant que quan passin fets com aquests “els de seguretat els han de fer fora i denunciar-los. Ja veuríeu com no passaria més”, va assegurar, ja que per a Íñiguez aquesta gent “sobra en l’esport”.
