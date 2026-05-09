El GEiEG perd davant el Corunya Maristes i es jugarà l’ascens en un Play-Off (73-52)

Les de Pau Fuster havien de remuntar 13 punts del partit d'anada però el conjunt gallec s'ha imposat en tots els quarts

Les gironines van perdre el partit d'anada (58-71) / Albert Geli

Gerard Ullastre

Les grupistes no van aconseguir remuntar els 13 punts de desavantatge amb els que partien del partit d’anada i van caure davant unes Maristes Corunya que van ser superiors en els quatre quarts del partit. Les jugadores més destacades del conjunt gironí van ser Alba Coma i Júlia Fernandez amb 14 i 12 punts respectivament. Amb la derrota, el GEiEG perd l’oportunitat de coronar-se campió de la Lliga i hauran de lluitar per l’ascens a la Lliga Femenina Challenge en uns Play - off en els quals les gironines parteixen des de les semifinals gràcies a la seva segona posició a la taula de la temporada regular. El rival de les de Pau Fuster serà el Grup Femení Alarcón, que ha accedit a les semifinals després de gunyar els dos partits de l'eliminatòria al Marisics Antón.

