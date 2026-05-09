El GEiEG perd davant el Corunya Maristes i es jugarà l’ascens en un Play-Off (73-52)
Les de Pau Fuster havien de remuntar 13 punts del partit d'anada però el conjunt gallec s'ha imposat en tots els quarts
Gerard Ullastre
Les grupistes no van aconseguir remuntar els 13 punts de desavantatge amb els que partien del partit d’anada i van caure davant unes Maristes Corunya que van ser superiors en els quatre quarts del partit. Les jugadores més destacades del conjunt gironí van ser Alba Coma i Júlia Fernandez amb 14 i 12 punts respectivament. Amb la derrota, el GEiEG perd l’oportunitat de coronar-se campió de la Lliga i hauran de lluitar per l’ascens a la Lliga Femenina Challenge en uns Play - off en els quals les gironines parteixen des de les semifinals gràcies a la seva segona posició a la taula de la temporada regular. El rival de les de Pau Fuster serà el Grup Femení Alarcón, que ha accedit a les semifinals després de gunyar els dos partits de l'eliminatòria al Marisics Antón.
