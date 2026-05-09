Roberto Íñiguez: "hem de saber jugar contra la superioritat física i l'energia del València"
L'Spar Girona busca remuntar l'eliminatòria de semifinals de la lliga a Fontajau després de la derrota per la mínima a València
L’Spar Girona afronta un cara o creu a Fontajau. L’equip de Roberto Íñiguez es juga demà (19.00 h) l’accés a la final de la Lliga Femenina Endesa davant el València Basket, en una eliminatòria que arriba totalment oberta després de la mínima derrota de les gironines al Roig Arena (67-66). El marcador obliga l’Spar a guanyar de més d’un punt si vol superar les valencianes i mantenir viva la possibilitat de lluitar pel títol i, a més a més, reforçar les seves opcions de poder ser a l’Eurolliga la temporada vinent.
Tot i anar per sota a la sèrie, l’equip gironí va sortir ben parat de València, sobretot després d’un partit molt exigent en què va ser capaç de competir fins al final i deixar l’eliminatòria reduïda a la mínima diferència. Al davant, però, el València Basket arribarà a Fontajau amb el petit avantatge de l’anada i amb el punt a favor de poder comptar amb gran part de la seva plantilla.
En aquest context, la situació que arrossega l’Spar amb les lesions és un autèntic malson per al tècnic vitorià. Als problemes que ja tenia Íñiguez, s’hi va sumar el fet que Holm i Coulibaly ja van haver de jugar tocades al Roig Arena. Per això, l’entrenador comentava que no saben si estaran disponibles per demà, ja que "demà es veurà com s’aixequen les jugadores tocades i mirarem com estan". Tot i això, Íñiguez es mostra positiu perquè té clar que "les que estan en problemes ho intentaran".
Pel que fa al duel, el tècnic té clar que han "d’intentar que coses que van fer elles siguin oportunitats d’anotar". Sent conscients que, per aconseguir un bon resultat, serà clau "saber jugar davant un equip que té superioritat física i més energia", perquè hauran de "saber llegir millor el partit que les rivals per adaptar-se a les circumstàncies".
Tanmateix, Íñiguez també ha tornat a parlar sobre els insults que va rebre a València, expressant que vol que la gent sàpiga separar els fets amb el respecte que manté pel club. "Respecte al València Basket només tinc respecte. València és molt especial per a mi i tinc agraïment per tot el que estan fent pel bàsquet". Ara bé; tot i això, ha tornat a lamentar que "una minoria doni la nota" i ha advertit que, tot i que es parla molt del racisme, "hi ha una acceptació social que et puguin insultar". Per això mateix, reclama que els entrenadors també en parlin i que es prenguin mesures: "Ells saben qui són i els haurien de fer fora, perquè aquests no sumen". Íñiguez afegia que aquestes actituds sovint només apareixen "a la graderia i a les xarxes socials" i defensa que "els insults no tenen cabuda", ja que "en el meu càrrec no està acceptat aquestes situacions", remarca.
Conscients tothom de la importància del partit de demà, l’entrenador sap que Fontajau pot ser un dels punts favorables del seu equip, per això mateix, sap que l’afició donarà "l'empenta necessària" en un partit en què cada detall pot ser decisiu. I espera que "ens donin energia, perquè quan les coses van bé tot roda". El tècnic ha tancat insistint que l’escenari és immillorable, perquè "ens juguem molt" i, en un duel així, "val la pena venir" concloïa.
