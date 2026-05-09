El Bàsquet Girona faltat de pólvora cau a Múrcia (86-75)
Els de Moncho Fernández han estat superiors als murcians en rebot, però la poca punteria des de l'exterior amb, tan sols, 4 triples anotats de 28 intents des de la línia 6,75 metres els ha acabat sentenciant
El Bàsquet Girona de Moncho Fernández ha caigut al Pavelló d’Esports de Múrcia, condemnat per una tarda molt pobre des del perímetre, amb només 4/28 triples anotats, sent el clar exemple de com pot canviar el bàsquet en només una setmana: l’equip que venia de signar una gran actuació exterior a Fontajau contra el Saragossa s’ha trobat a Múrcia amb un escenari completament diferent. I clar, al final, quan no apareix l’encert que tant caracteritza és per aquest conjunt, és molt complicat endur-se el botí del triomf. I encara més si al davant hi ha l’equip revelació de la temporada a l’ACB, capaç de castigar qualsevol dubte.
Tot i la derrota, per què no han de continuar mirant cap a Europa? Al final no sempre es té el dia i vulguis o no en aquest esport el més important és anotar. Però també és cert que els de Moncho Fernñandez s’han mantingut en el duel en gairebé tot el partit i s’ha demostrat que no només tiren de l’equip els jugadors exteriors, ja que els pivots, sobretot Karnik, han fet un gran enfrontament, fent-se grans en la pintura i gràcies a aquest fet, l'equip ha pogut anotar 70 punts en un dia on d'aquests, tan sols 12 han estat passada la línia de 6,75 metres.
En els primers minuts, les defenses s’han imposat als atacs. Els gironins han sortit amb les idees més clares i, malgrat un inici fred en anotació, han arribat a situar-se cinc punts per sobre. El Múrcia, però, ha reaccionat de seguida. Un triple de Radebaugh ha culminat un parcial de 6-0 que ha capgirat el marcador i ha donat aire als locals. L’escorta, molt encertat en l’arrencada, ha estat el jugador més determinant en atac, amb un 3 de 3 en triples que ha fet mal a la defensa gironina.
Amb l’entrada de Karnik, el Girona ha trobat una via més fiable a prop de la cistella. El físic del canadenc ha obert espais dins la defensa local i, a través dels bloquejos i continuacions, els de Moncho Fernández han tornat a generar avantatges fins a situar-se de nou per davant (17-18).
Durant bona part de la primera meitat, cap dels dos equips ha estat capaç d’obrir una escletxa clara. Cada petit avantatge, d’uns cinc punts, ha trobat resposta gairebé immediata. En un partit en què els triples no acabaven d’aparèixer per al Girona, Geben i Karnik han mantingut l’equip dins del duel gràcies al seu domini a la pintura. Tot i això, els gironins no han sabut aprofitar la gran diferència en el rebot ofensiu: els locals només n’havien capturat 3, mentre que el Girona ja en sumava 17.
El desencert exterior ha continuat pesant abans del descans, i el Múrcia ha estat millor en els últims compassos del segon quart. Per sort dels gironins, els de Sito Alonso tampoc han aconseguit obrir un forat definitiu i el partit ha arribat al descans encara obert (45-41).
En la represa, un parcial de 9-0 dels locals ha començat a trencar l’equilibri que fins aleshores havia dominat el partit. Per primera vegada, la diferència ha arribat a la barrera dels deu punts (55-45). Tot i el cop, el Girona no s’ha despenjat del tot i s’ha sostingut gràcies a Karnik, que ha estat la principal resistència visitant amb el seu poder físic a la pintura. L’encert del Múrcia en dues accions consecutives, però, ha mantingut la renda local al voltant dels deu punts en l’entrada als últims minuts.
En els darrers instants, l’equip universitàri ha continuat en un gran moment i els gironins no han estat capaços de arremetre-lis el triomf o com a mínim posar-los en problemes. Aquest fet ha portat a que els gironins no hagin pogut baixar el que havien de remuntar i la diferència dels locals del tercer període s’ha mantingut.
4Q | 0:00
Final a Múrcia, el Bàsquet Girona negat en el tir ha caigut contra l'equip revelació a l'ACB d'aquesta temporada (86-75)
4Q | 1:58
De Julius pràcticament sentència el partit amb una cistella d'allò més senzilla (81-72)
4Q | 5:42
Geben falla el triple, s'aconsegueix el rebot i Busquets torna a fallar des del triple. Aquest és la monotonia d'avui i clar és molt complicat remuntar si no pots anar sumant com és habitual. (75-67)
4Q | 10:00
Comencen els darrers 10 minuts de partit!
3Q | 0:00
Final del quart, el Bàsquet Girona haurà de remar en el darrer parcial per treure un bon resultat a Múrcia. (68-58)
3Q | 1:02
Tot i que el Bàsquet Girona ha aconseguit baixar la diferència de nou a 5 punts, els dos triples consecutius dels locals tornen a posar terra pel mig entre els dos conjunts. (65-56)
3Q | 4:14
El Bàsquet Girona pateix de valent en aquest període, per culpa de no trobar l'encert exterior que tant caracteritza a aquest equip (57-51)
3Q | 5:00
Un parcial de 9-0 porta a l'UCAM a posar la barrera dels 10 punts a l'electrònic (55-45)
3Q | 7:52
Triple de Radebaugh i el 6 pel jugador de l'UCAM que és el més perillós en l'atac dels de Sito Alonso (52-45)
3Q | 10:00
Comença la segona part
