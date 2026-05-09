UCAM Múrcia-Bàsquet Girona: L’aperitiu abans de l’hora de la veritat per anar a Europa
El Bàsquet Girona visita la pista del tercer amb novetats i sense res a perdre
Salvat matemàticament des de la setmana passada -virtualment, fa molt més temps-, el Bàsquet Girona es desplaça per enfrontar-se a l’UCAM Múrcia, el tercer classificat del campionat, sense cap mena de neguit (18 hores, DAZN). El conjunt de Moncho Fernández tindrà la setmana vinent la prova de foc definitiva per descobrir les opcions reals de competir a Europa el curs que ve, perquè rep el Baxi Manresa i visita el Río Breogán, que ara com ara el persegueixen a la taula: els gironins són onzens amb tretze victòries, i ambdós rivals en tenen dotze. De fet, la derrota a Múrcia, el resultat més lògic sobre el paper, podria no afectar gaire, en aquest sentit, perquè el Breogán va a la pista del Reial Madrid i també és previsible que falli. Una altra cosa és el que faci el Manresa en el seu viatge a Andorra, que es juga la vida per no baixar.
El tècnic gallec, que en la prèvia va verbalitzar clarament que vol jugar a Europa, plantejarà el partit amb les altes de Juan Fernández i Nikola Maric, un fet que l’obligarà a descartar un jugador. L’únic que no hi serà és Maxi Fjellerup. Per part local, Sito Alonso té el dubte de Devontae Cacok, però compta amb David DeJulius, el seu home més perillós, en plena forma. Els murcians són tercers, amb un balanç de 21 victòries i 8 derrotes, el mateix que el València Basket, que ocupa la segona posició. En el partit de la primera volta a Fontajau, en la segona jornada de Lliga, van guanyar clarament per 71-93.
Si els d’Alonso guanyen, superaran el seu rècord històric de victòries en una temporada regular. «El Bàsquet Girona és un equip molt especial que fa un bàsquet molt dinàmic. Ens exigirà un esforç físic i mental immens durant tot el partit i haurem d’estar preparats per poder competir amb aquesta mena de bàsquet que ells obliguen a fer als rivals», va advertir l’entrenador. El Bàsquet Girona, a una escala més petita, també establirà un nou registre de triomfs a l’ACB. Però si no el fa a Múrcia, la sensació és que ho assolirà aviat. L’any dels de Moncho és boníssim.
