El desenllaç més cruel anul·la l’efecte remuntada i deixa l’Spar Girona sense final (73-73)
Un dolorós 0-11 al darrer quart i una última possessió fallida acaben amb una excel·lent versió de l’Uni, liderat per Holm i Coulibaly (45 punts entre totes dues)
Punt final a una història de superació. La d’un Spar Girona que li ha tocat bregar de valent contra tota mena d’obstacles aquesta temporada, i que si no s’ha plantat a la final de la Lliga, ha estat per culpa d’un final cruel i fatídic. Ja no és que hagi plantat cara al València, finalista amb el Casademont Saragossa, sinó que ha estat capaç d’anul·lar-lo durant un bon grapat de minuts. Ha tingut el premi a l’abast: havia de capgirar la derrota de només un punt de l’anada, i al darrer quart, s’ha arribat a col·locar amb un còmode avantatge (70-61). Però el que són les coses: un dolorós parcial de 0-11, un tir lliure agònic d’Anderson i una última possessió desaprofitada han acabat amb les esperances d’un equip que ha estat tot lluita, passió i coratge. Holm i Coulibaly (45 punts entre totes dues) han liderat la capacitat anotadora del grup, on també Ainhoa ha brillat, a part d’altres peces que han funcionat. Fontajau, en l’últim acte d’aquesta temporada, ha vibrat i ha xalat de valent, però s’ha quedat amb la mel als llavis. El 73-73 final classifica el València. Almenys, el bitllet per a l’Eurolliga, tot i que hagi estat de retruc, ja està a la butxaca.
Les molèsties, el dolor, la fatiga; tot suma i afecta, però si hi ha ambició, qualsevol obstacle pot quedar-se en un segon pla. L’Uni ha hagut de remar a contracorrent durant molts mesos, però arribada l’hora de la veritat, el tot o res per atrapar la final pel títol, ha sortit a mossegar. Potser no ha estat perfecte, perquè sempre hi ha coses a millorar, però el primer quart que ha signat ha estat excel·lent. Ha tingut fam, i quan un equip en té, es nota a la pista. Ha estat capaç de sorprendre el València, de deixar-lo amb un pam de nas. I ho ha fet a còpia d’una defensa intensa, de molta mobilitat en atac i de jugadores inspirades. En pocs minuts, Coulibaly ha fet els seus primers 9 punts i ha demostrat que, quan s’hi posa, és molt difícil aturar-la. Ha trobat en Ainhoa López una sòcia de luxe. S’ha mogut com peix dins l’aigua la catalana; elèctrica, com sempre, i també capaç de trobar cistella. Holm, tres quarts del mateix. Liderant, corrent, imprimint velocitat i lluitant cada rebot com si fos l’últim. Mentre Jocyte escalfava motors per aparèixer més tard, la banqueta també ha aportat quan han entrat en joc les ocasions. Sobretot amb Pendande. Dos tirs lliures seus han corroborat la màxima diferència (21-9), però la pivot en volia més i ha continuat picant pedra amb la col·laboració de Merceron, que s’ha sumat a la festa. Un 28-20 com a targeta de presentació. Però els partits són llargs. I més, si la rotació és curta (Canella i Carter, un dia més, estaven descartades) i al davant i ha un transatlàntic com el València, amb una plantilla àmplia i farcida de jugadores contrastades.
És impossible mantenir la velocitat de creuer durant 40 minuts i l’Uni, quan ha baixat un pèl les revolucions, el rival ho ha aprofitat per guanyar-li terreny. Abans de confirmar-se la reacció, alguns símptomes eren evidents: a Quevedo li han xiulat una tècnica per protestar (amb el conseqüent tir lliure que ha anat cap a dins), abans que Cornelius fallés dos triples en dues accions d’atac consecutives (precisament, una faceta en la qual la base s’havia mostrat força clarivident darrerament). A l’altre cèrcol, en canvi, entraven amb molta més facilitat. Un parcial de 6-18 ha corroborat que la pel·lícula era una altra. Fam demostrava les seves múltiples aptituds, mentre Fiebich (15 punts en els dos primers períodes) feia mal des de la línia del triple (39-43). Jocyte s’ha espolsat el que li estigués fent la guitza fins aleshores i ha sumat 5 punts seguits, mentre Coulibaly s’ha tornat a fer gran, obligant Rubén Burgos a demanar temps mort amb tot de nou igualat (43-43). I així d’equilibrat s’ha presentat el duel al descans (45-46), amb tot per decidir i la incertesa de saber cap a on cauria la moneda.
Amb un parcial de 7-1, l’Spar Girona ha redreçat el rumb al tornar del descans, però s’ha carregat de faltes massa aviat (Quevedo ha estat la principal damnificada i ha hagut de marxar cap a la banqueta). Amb el 52-47, València ha sobreviscut gràcies a Fam, imparable i omnipresent, i també ha tret petroli dels tirs lliures, però se n’ha deixat algun pel camí. L’Uni, a qui li ha costat més generar i en atac ha viscut de les guspires de qualitat i rauxa d’Ainhoa i Holm, on més ha brillat ha estat en defensa, assecant la capacitat ofensiva del rival (60-56). Per trencar amb la sequera, ja al darrer quart, València ha celebrat l’encert de Queralt Casas des del triple (60-59), abans de patir l’explosió de Holm, que s’ha carregat l’equip a les espatlles amb un parell d’entrades a cistella que han fet aixecar el públic del seient (66-59). I si la sueca estava entonada, tres quarts del mateix Coulibaly. Ha saltat al parquet la pivot amb força i rauxa; tanta, que s’ha encarregat d’eixamplar la diferència (70-61) i acostar una mica més la classificació. Però, i València? Ni de bon tros estava mort. Ha reaccionat en un obrir i tancar d’ulls. Hi ha ajudat també una safata de Holm que no ha entrat de miracle, i també un triple errat que semblava que entrava. Però així és el bàsquet; ja no hi havia res a fer, i en un moment, el marcador tornava a ser desfavorable (70-72). Holm només ha transformat un tir lliure, abans que Coulibaly anotés els dos que ha tingut i clavés el 73-72 amb 27 segons i escaig per davant. La possessió del València posterior ha acabat amb una falta sobre Anderson, comesa per Jocyte, que ha marxat ben coixa cap a la banqueta. Només un tir ha anat cap a dins (73-73). Amb 5,6 segons i una única possessió, Íñiguez ha demanat temps mort, per provar fortuna amb una pilota interior per a Coulibaly. A la pràctica, això ha funcionat. Però la pivot, molt ben defensada i sense capacitat de tir, ha fallat sota l’anella i aquí s’ha acabat tot
