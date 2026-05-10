L'Spar Girona s'assegura plaça a l'Eurolliga

La victòria del Saragossa davant l'Avenida el classifica a la final de la lliga i fa que l'Uni tingui lloc, almenys, a la fase prèvia de la competició europea

Ainhoa López durant la final a quatre de l'Eurolliga, disputada a Saragossa. / FIBA

Lluc Perich Pérez

A l'espera que acabi el partit a València, l'Spar Girona ja té assegurada una plaça a la propera edició de l'Eurolliga gràcies al Saragossa. L'equip de Carlos Contero, que ja hi tenia accés com a guanyador de la fase regular, ha remuntat la semifinal davant l'Avenida amb un 67-59 en la tornada (havia perdut l'anada 69-67) que el classifica per a la final de lliga. Això fa que les de Roberto Íñiguez tinguin, almenys, un lloc en la fase prèvia de la màxima competició europea. Seria el tercer cop que el club la disputés, i sempre l'ha superat.

