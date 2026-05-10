Míchel: "Estem preparats per patir i sortir-nos-en"
El Girona recupera Abel Ruiz per visitar demà el Rayo en un partit clau per acostar-se a la salvació i que considera que cal encarar amb "naturalitat"
"El Rayo està en la mateixa situació que nosaltres i necessitar guanyar per continuar a Primera", diu el tècnic, que torna a casa seva
El Girona encara demà a Vallecas un altra final. Ja en va jugar, i perdre, una contra el Mallorca la jornada passada, però tenia xarxa i això li permet visitar el Rayo fora del descens. Això sí, amb l'aigua al coll perquè només té un punt d'avantatge respecte el perill. Míchel, que recupera Abel Ruiz per al partit, ha explicat aquest matí que el vestidor està "preparat per patir" però que també és "capaç" de "lluitar per la victòria en les quatre jornades que queden". Enaquest sentit, el tècnic ha revelat que durant la setmana llarga que han tingut d'entrenaments havien parlat de la possibilitat de començar el partit de demà en zona de descens. "Estàvem preparats per fer-ho. Hi ha deu equips en la mateixa situació i potser només el Rayo i l'Osasuna estan més o menys tranquils". Pel que fa al rival, està convençut que encara no està tranquil i necessita guanyar per assegurar la salvació. "Els meus amics i l'afició volen que el Girona i el Rayo continuïn a Primera, però necessiten guanyar, com nosaltres", ha dit.
El tècnic ha explicat que no va patir veient la jornada d'ahir ni de divendres. "Estava tranquil, vaig anar al gimnàs i mirar una mica de futbol, tot i que amb la tranquil·litat que només podem guanyar els nostres partits. Això és el que hem de fer. Cadascú té els seus problemes. Hi ha molts equips en la mateixa situació i no saps si és millor una cosa o una altra", deia el tècnic que no té clar "quants punts" poden fer falta per salvar-se.
Míchel ha explicat que no està "espantat" sinó que té un "sentiment de realitat" fruit de la fluixa primera volta que va fer l'equip en què tenia tretze punts en quinze jornades. "És difícil escapar del patiment si no es fa una segona volta de Champions. Hem estat bé però després del Madrid hi ha hagut tres partits on hem estat irregulars. Ara toca enfocar-nos en el que hem fet bé contra Betis, València i Mallorca, corregir detalls i fer-ho amb la naturalitat del futbol que fem", deia l'entrenador que reconeixia que "hi ha preocupació" alhora que "tota la responsabilitat".
L'experiència de la primera volta i de la temporada passada, pel tècnic, l'ajudarà a ell i al vestidor a trobar el camí. "Sempre que es viuen situacions així estàs més preparat i ara l'equip ho està més. Ho deia quan estàvem a set o vuit punts per sobre del descens, que amb un parell de partits perduts, hi tornàvem a ser. Hem millorat molt des del principi, que no estàvem bé. Ara estem molt millor", deia. Per aquest motiu, es mostra optimista de cares al partit de demà i als tres que quedaran. "Tinc confiança i seguretat que lluitarem. Som capaços de superar aquest moment i sortir-nos-en. La responsabilitat pesa sí, però tenim clar què fer".
