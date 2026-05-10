Mor el pare de Hansi Flick abans del clàssic de Lliga
Francisco Cabezas
L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comunicat aquest diumenge al matí a representants del club i al seu vestidor la mort del seu pare. La defunció s’ha produït durant la passada matinada.
Tot i la notícia, el tècnic alemany, de 61 anys, dirigirà igualment l’equip aquest diumenge en el partit contra el Real Madrid al Spotify Camp Nou, en el clàssic de Lliga. Amb un punt, el conjunt blaugrana podria proclamar-se campió.
El club ha expressat públicament el seu condol en un comunicat: “El FC Barcelona i tota la família blaugrana volem fer arribar el nostre afecte a Hansi Flick per la mort del seu pare. Compartim el seu dolor i l’acompanyem en aquest moment tan difícil per a ell i la seva família”.
Des de l’entitat també s’ha destacat el suport al tècnic en aquest moment personal complicat, mentre l’equip es prepara per al decisiu partit d’aquesta jornada.
