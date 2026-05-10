El Peralada tanca la lliga fent una maneta a la Muntanyesa
Un dels capitans, Sergi Romero, ha jugat l'últim partit abans de la retirada
L’Hospitalet i el Vilanova mantenen el lloc en la promoció d’ascens i el Cerdanyola se salva
El Peralada ha tancat una temporada més a Tercera Federació amb una maneta a la Muntanyesa que deixa un bon regust de boca al curs. Iker, Raúl Gómez, i Biel Carreras (amb un doblet), han posat l’equip 4-0 abans del descans, i Llorenç ha arrodonit la victòria dels d’Àlex Marsal a vint minuts del final. La victòria ha estat un homenatge com el que mereix a un dels capitans de l'equip, Sergi Romero, que penjava les botes. Ha deixat el camp al 75' mentre se li feia un passadís reconeixent les vuit temporades que ha defensat l'escut del club.
Els tres punts igualen els xampanyers, vuitens classificats, amb L’Escala, que també n’ha sumat 46 i acaba el curs en setè lloc. Ni els uns ni els altres es jugaven massa cosa els darrers partits (els balugranes sí que aspiraven al rècord de 48 punts a la categoria marcat per Aday Benítez), però l’última jornada d’una lliga guanyada pel Manresa havia de decidir la promoció d’ascens i el descens. En la lluita de dalt, Vilanova i L’Hospitalet han aguantat la pressió de la Grama i lluitaran per pujar, com el Badalona i el Cornellà. Per sota, el Cerdanyola s'ha salvat guanyant 1-2 el Can Vidalet, que amb la derrota acompanya el Vic a la Lliga Elit, on també jugarà el Lleida.
