GOLF

Premlall s'exhibeix a l'Estrella Damm Catalunya Championship i té la victòria a prop

El sud-africà entrega una espectacular targeta de nou cops sota el par en la tercera del torneig del DP World Tour

Chacarra i Del Rey, els millors espanyols

Premlall, va acabar la tercera jornada sota la pluja / DP World Tour

El golfista sud-africà Yurav Premlall afronta l’última jornada de l’Estrella Damm Catalunya Championship com a líder destacat després de signar una targeta de 63 cops, nou sota par, al Real Club de Golf El Prat. Amb un acumulat de -19, el jugador de 22 anys té cinc cops d’avantatge sobre l’italià Stefano Mazzoli, segon classificat amb -14.

La volta de Premlall, amb deu birdies i un únic error, és fins ara la millor del torneig, la seva millor targeta al Challenge Tour o al DP World Tour, i també el rècord del camp. El sud-africà queda així en posició de disputar aquest diumenge la que seria la seva primera victòria al DP World Tour.

Entre els deu primers classificats hi ha Eugenio Chacarra i Alejandro del Rey, tots dos amb -9. Chacarra va completar la tercera ronda amb 67 cops i confia a tenir opcions si aconsegueix començar fort en l’última jornada.

La targeta de 63 cops situa Premlall com a principal candidat al Nexo Course Record, un premi de 50.000 dòlars. Aquest guardó atorga 10.000 dòlars al jugador que estableixi el rècord del camp en cada torneig, però si ningú el bat, la quantitat s’acumula per a la prova següent. Si les condicions meteorològiques obliguen a col·locar bola, com pot passar aquest diumenge per la pluja, els resultats no computen per al rècord.

L’Estrella Damm Catalunya Championship forma part del DP World Tour, és vàlid per a la Race to Dubai i obre el European Swing. El torneig se celebra al Real Club de Golf El Prat i forma part del camí cap a la Ryder Cup del 2031, que es disputarà a Camiral.

