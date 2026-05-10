Yurav Premlall es vesteix de Tiger Woods al Prat per guanyar l'Estrella Damm Catalunya Championship

El golfista sud-africà va acagar el torneig del DP World Tour amb 14 cops de diferència respecte el segon classificat, Shaun Norris

Alejandro del Rey (-13) acaba en tercera posició després de tancar una bona última targeta

Yurav Premlall ha guanyat l'Estrella Damm Catalunya Championship / DP World Tour

Guanyar un torneig de professional de golf amb 14 cops de diferència sobre el segon està a l'abast de molt pocs. Ahir, al camp d'El Prat, molts recordaven els 15 de diferència de Tiger Woods a l'Open dels Estats Units de l'any 2000 veient la nova exhibició del sud-africà Yurav Premllall. Per segon dia consecotiu va entregar una targeta nou cops sota el par, per acabar el torneig amb -28, una autèntica salvatjada. El segon a la classificació va ser el seu compatriota Shaun Norris (-14), mentre que Alejandro del Rey, Oihan Guillamoundeguy i JC Ritchie empataven en tercera posició (-13). Molt a prop es va quedar Rafa Cabrera Bello (-12), que va jugar el seu millor golf l'últim dia, abant el torneig en sisena posició.

Premllall, de 22 anys, va destacar des de ben aviat com a amateur. Amb només 15 anys es va classificar per al South African Open Championship i a la mateixa edat es va convertir també en el jugador més jove a vèncer al Betway Big Easy Tour, circuit filial del Sunshine Tour sud-africà. El 2024 va guanyar el Vodacom Origins of Golf at Sishen del Sunshine Tour.

Classifiació final de l'Estrella Damm Catalunya Championship / Redacció

L’Estrella Damm Catalunya Championship, torneig del DP World Tour vàlid per a la Race to Dubai i primera prova del European Swing, se celebra gràcies a la col·laboració imprescindible del Real Club de Golf El Prat, està patrocinat per Estrella Damm i encetarà el Road to 2031 Ryder Cup, trajecte que acabarà a la Ryder Cup de 2031 que se celebrarà a Camiral, a Caldes de Malavella

