El Bàsquet Girona rep el Manresa en un derbi clau per a la desena posició
Moncho Fernández tindrà un cop més la plantilla completa i haurà de descartar, com a Múrcia, un jugador pel duel de demà (20h)
El Bàsquet Girona afronta demà a Fontajau (20h) contra el Manresa un d’aquells partits que poden acabar pesant molt en el balanç final de la temporada. El derbi català arriba amb els gironins en desena posició, amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes, i amb el conjunt del Bages dotzè, amb 12-18. Un triomf de l’equip de Moncho Fernández suposaria un pas important per assegurar-se acabar, com a mínim, entre els onze primers classificats, un objectiu que el Girona té a tocar però que encara no vol donar per fet. En paral·lel també hi ha la lluita per jugar a Europa el curs que ve.
El precedent de la primera volta convida a esperar un altre partit d’alta tensió. Al Nou Congost, el Girona es va imposar per 95-97 gràcies a una cistella sobre la botzina de Martinas Geben, en un final que va deixar una de les imatges de la temporada. Ara, amb Fontajau com a escenari, el duel torna a tenir aroma de partit gran, no només per la rivalitat catalana sinó també per la importància classificatòria.
Moncho Fernández, però, va voler rebaixar qualsevol lectura definitiva. “El partit és important per la lluita pel desè lloc, però encara en vindran d'altres”, va recordar el tècnic gallec, que té l’equip centrat en recuperar-se físicament després de jugar dissabte a Múrcia. “Vam descansar diumenge després de jugar dissabte contra l'UCAM i hem entrenat aquest matí. Estem focalitzats en el proper partit”, ha explicat.
Tothom a punt
El tècnic podrà disposar de tota la plantilla, tot i que haurà de fer un descart. “Avui ha entrenat tothom, demà tornarem a fer convocatòria de dotze”, ha avançat Moncho. En l’últim partit, a Múrcia, el jugador que va quedar fora va ser Juan Fernández.
El Girona espera un Manresa fidel al seu ADN, intens, vertical i incòmode. Moncho ha elogiat sense matisos l’equip de Diego Ocampo. “El Manresa és un dels equips de la lliga amb més personalitat. El seu estil és innegociable”, ha afirmat. “Espero un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat i qualitat en els jugadors del perímetre, que són capaços de fer molt mal. No especulen gens. És l’estil de Diego Ocampo. M’agrada molt, juguen francament bé".
Un dels noms propis del moment al Girona és el de James Karnik, que s’ha integrat ràpidament a la dinàmica de l’equip i està donant rendiment immediat. Moncho va destacar que la seva aportació va més enllà de l’estadística. “Està fent una gran feina, no només pels números, que són el que criden l’atenció. En poc temps s’ha adaptat, és difícil pujar a un tren que va a tota velocitat. És intel·ligent i molt treballador. Suposo que aquesta intenció es reflecteix en la seva actuació als partits”, ha valorat.
Elogis per al femení i l'U22
La prèvia també ha servit perquè l’entrenador del Bàsquet Girona reconegués la feina de dos altres equips del club: l’Spar Girona i l’U22. “Només tinc paraules per aplaudir tots dos equips”, ha dit. Del conjunt femení ha remarcat que “ha fet una temporada increïble amb la classificació per a la Final Six” i ha afegit que “en bàsquet guanyar o perdre és molta diferència, però dos punts no poden marcar una temporada. Han fet un any històric”.
Sobre l’U22, Moncho ha destacat el valor d’un projecte estrenat aquesta temporada i que ha tingut incidència directa en el primer equip. “Era un projecte nou que començava aquesta temporada i ha sigut bàsic per al primer equip. Els nois ens han ajudat moltíssim. Han pujat de categoria i el curs que ve jugaran a la primera divisió de l’U22. Han fet també una gran feina”, ha subratllat.
Demà, però, el focus tornarà a ser Fontajau. El Girona té davant una oportunitat clara per defensar la desena plaça, allunyar un rival directe i apropar-se a l’objectiu de tancar el curs entre els deu o onze primers. Davant hi tindrà un Manresa que no especula mai i que, com va passar al Nou Congost, promet portar el partit al límit. I dissabte tocarà visitar un altre rival directe, el Breogan.
