L’Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a director esportiu del club

L'Espanyol ultima el fitxatge de Monchi com a director general esportiu en un acord vinculat a la permanència a Primera

Monchi, durant la seva etapa al Sevilla.

Monchi, durant la seva etapa al Sevilla. / Europa Press

Raúl Paniagua

Barcelona

El RCD Espanyol ha confirmat aquest dilluns el fitxatge de Ramón Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi, com a nou director esportiu del club. La seva incorporació, que es va avançar la setmana passada, estava al principi lligada a la permanència a Primera Divisió de l’equip blanc-i-blau, però aquest dilluns, malgrat la derrota davant el Sevilla d’aquest dissabte, i amb la permanència sense confirmar, el club ha fet un pas endavant fent oficial la seva incorporació al capdavant de la planificació esportiva.

El carismàtic director esportiu arribaria acompanyat dels seus clàssics ajudants (Fernando Navarro i Miguel Ángel Gómez) en un moviment al qual Alan Pace va donar el seu vistiplau la setmana passada, mentre que Fran Garagarza, el fins ara director esportiu periquito, continua de baixa per un infart tot i que té contracte fins al 2027.

L’equip periquito està immers en una greu crisi de resultats, sense haver guanyat un sol partit des que va començar el 2026 i amb els llocs de descens a només tres punts. En aquest context, Pace intenta capgirar el club de cara a la temporada vinent i ha garantit a Monchi un projecte ambiciós amb inversió en fitxatges.

