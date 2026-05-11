L'Spar Girona només té Quevedo i Merceron amb contracte per a la temporada que ve

Holm marxarà a l'Azulmarino de Mallorca, acabat d'ascendir, i tampoc seguiran Pendande, Jocyte, Carter, Bibby ni Canella

Merceron controlant la pilota en l'anada de semifinals a València / Miguel Ángel Polo/Efe

L'Spar Girona només té dues jugadores amb contracte per a la temporada que ve: Axelle Merceron i Laura Quevedo. La resta acaba contracte i, en alguns casos, ja està clar que no continuaran. L'endemà de caure a les semifinals de la Lliga contra el València comença l'hora de planificar el curs que ve, que arribarà amb força novetats a Fontajau. A banda de Jocyte, que se'n va a la nova competició internacional anomenada Project B, també es dona per fet que Pendande serà baixa (posarà rumb a l'Olympiacos), i que Klara Holm ho té fet amb l'Azulmarino Mallorca, acabat d'ascendir.

Aquesta és una sortida molt dolorosa perquè després de dos anys, la base sueca s'ha erigit no només com una de les millors de la lliga en la seva posició, sinó del bàsquet europeu. Però l'Azulmarino, que tindrà un dels pressupostos més alts de la lliga tot i estrenar-s'hi, i no jugar encara competició continental, ho ha posat tot per endur-se-la. Carter, Bibby i Canella són d'altres tres jugadores que acabaran sortint.

Ainhoa López i Carol Guerrero, plorant, després de quedar fora de la final diumenge / David Aparicio

A partir d'aquí, la feina del club serà intentar retenir el talent, sobretot, de Mariam Coulibaly, pivot MVP de la Lliga Femenina, que s'ha confirmat aquest curs a Fontajau com un referent clau dins la pintura i que, a tot això, hi afegeix amenaça exterior. La setmana passada el compte d'X @coachRookie anunciava que havia firmat per l'Athinaikos, campió de la lliga grega, però poques hores després la pròpia jugadora ho sortia a desmentir amb un missatge a les xarxes socials on deia que encara no havia pres cap decisió de futur i que estava centrada en les semifinals de lliga amb l'Uni. Sigui l'Athinaikos o algun altre, d'ofertes segur que no n'hi faltaran.

Carolina Guerrero i Ainhoa López, per altra banda, són dues jugadores amb opcions de continuar, després d'haver complert amb el seu rol aquesta temporada. Altra cosa seran els casos d'Anna Badosa i Berta Ribas, dues joves gironines que amb prou feines han tingut minuts aquest curs.

La continuïtat de l'entrenador

També s'ha de confirmar la continuïtat de Roberto Íñiguez a la banqueta. Després de donar-li a l'Uni la primera lliga de la seva història el 2015, el tècnic va encetar la segona etapa a Fontajau el desembre de 2023, rellevant Laura Antoja. Hi porta, per tant, dues temporades i mitja, en les quals ha assolit fites destacades com guanyar la fase regular del curs passat, o la històrica quarta posició d'enguany a la Final Six de l'Eurolliga.

Klara Holm va disputar diumenge el seu darrer partit amb l'Spar Girona / David Aparicio / David Aparicio

En una conversa informal amb periodistes fa algunes setmanes Marc Gasol va donar per fet que el club hi comptava, igual com també ho havia fet Pere Puig en declaracions a RAC1 unes hores abans. Íñiguez, preguntat diumenge, al final del partit contra el València, pel seu futur, va tirar pilotes fora: "Me'n vaig a prendre un parell de cerveses". I va donar per acabada la roda de premsa.

En qualsevol cas, l'Spar Girona armarà una plantilla capacitada per tots els reptes que tornarà a tenir la temporada que ve. L'Uni repetirà presència a l'Eurolliga, tot i que aquest cop, per certificar-ho, probablement haurà de fer la fase prèvia. I a més a més intentarà tornar a figurar a la lluita pels títols de Lliga i Copa. Això sí, a la presència d'equips potents com el Saragossa, el València, l'Avenida o el Jairis, a partir de la propera campanya s'hi afegirà l'Azulmarino.

