Moeve Fútbol Zone 1x25: el Barça guanya el Clàssic i conquista LaLiga
Moeve Fútbol Zone torna avui, 11 de maig, amb un nou programa marcat per l’anàlisi del Clàssic entre FC Barcelona i Real Madrid, un partit que ha acabat proclamant el conjunt blaugrana campió de LaLiga EA Sports en una de les jornades més decisives de la temporada
L’emissió arrenca amb l’editorial de Christian Blasco, que introdueix les claus de l’actualitat futbolística abans de donar pas al repàs de la jornada a càrrec de Xavi Espinosa, centrat en classificació, resultats i calendari de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion i Liga F Moeve.
El Clàssic i la conquesta de LaLiga
El bloc principal del programa posa el focus en el duel entre FC Barcelona i Real Madrid, amb la participació dels periodistes Alfredo Martínez i Eloy Lecina, que analitzen en profunditat tot el que ha deixat el gran partit del cap de setmana i com el conjunt blaugrana ha acabat conquerint el campionat. A més, a la secció de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Álex Mérida, d’El Correo de Andalucía, ofereix les claus del partit entre Sevilla i Espanyol.
El programa es pot veure a totes les capçaleres digitals de Prensa Ibérica, i a les xarxes socials oficials de SPORT, on els aficionats podran participar mitjançant enquestes, comentaris i seccions interactives.
LaLiga Hypermotion i el semàfor
El programa també dedica espai a la LaLiga Hypermotion, amb Mario Jiménez, que repassa la jornada 39 i presenta la ja habitual secció del semàfor, destacant els equips en millor i pitjor dinàmica. En el bloc de La Firma Prensa Ibérica de la categoria, la periodista Carla Gil, de La Provincia, analitza l’enfrontament entre Andorra i Las Palmas.
Liga F i els millors gols de la jornada
En clau femenina, Maria Tikas repassa l’actualitat de la Liga F Moeve i selecciona els tres millors gols del cap de setmana.
LaLiga Genuine Moeve, protagonista
L’espai “Futbol per a tothom” torna a centrar-se en la LaLiga Genuine Moeve, amb Xavi Espinosa, que presenta la segona història d’aquesta fase amb el Málaga com a protagonista del reportatge.
El pols de la jornada a les xarxes
Abans del tancament, Joaco Soneira repassa l’actualitat a peu de carrer i selecciona les millors imatges que ha deixat la jornada a les xarxes socials. Un programa que combina anàlisi, actualitat i debat en una de les setmanes més intenses de la temporada.