Mor l'exjugador del Palamós Coquito Rodríguez als 60 anys
L'històric exdavanter del degà a Segona A, i pare del davanter de l'Elx, Álvaro Rodríguez, va ser l'autor del primer gol al Nou Estadi i un dels referents del bloc de Waldo Ramos
Daniel Gregorio Rodríguez més conegut com a Coquito Rodríguez ha mort als 60 anys. L'exjugador uruguaià del Palamós i pare d’Álvaro Rodríguez, davanter de l’Elx, va quedar inscrit en la història del club baix-empordanès. Rodríguez va ser el primer estranger de la història del degà abans del debut a Segona A i, a més a més, el 29 d’agost de 1989, el dia de la inauguració del Nou Estadi, va ser l'autor d'anotar la primera diana palamosina per inaugurar el nou camp. Ho va fer passant la pilota per sota les cames d’Andoni Zubizarreta en l’amistós contra el Barça de Johan Cruyff, que el degà va guanyar per 2-1.
Nascut a Montevideo el desembre del 1965, Rodríguez va iniciar la seva trajectòria al futbol uruguaià. Va debutar amb l’equip aurinegre en un amistós contra el Defensor de Maldonado i es va estrenar oficialment el 2 de maig del 1981, en el triomf per 2-1 contra el Fénix, corresponent a la sisena jornada del Campionat Uruguaià. Va passar per clubs com el Peñarol i va arribar a la Costa Brava amb 23 anys procedent del Rapid de Viena.
De fet, al Baix Empordà va formar la seva família. El seu fill, Álvaro Daniel Rodríguez, va néixer a Palamós i ha desenvolupat fins ara tota la seva carrera a Espanya. Després de passar pel Reial Madrid Castilla i debutar amb el primer equip blanc, va jugar al Getafe i posteriorment va fitxar per l’Elx, club del qual forma part actualment i amb el qual aquest cap de setmana va marcar un nou gol. El 2023, «el Toro» va ser convocat per la selecció sub-20 de l’Uruguai per disputar el Campionat Sud-americà de la categoria, on va marcar cinc gols. Mesos després, no va ser cedit per jugar el Mundial sub-20, en què la Celeste va acabar aixecant el títol després de superar Itàlia per 1-0 a la final disputada a La Plata.
