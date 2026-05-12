El Girona cau al pou després de la victòria del Llevant
El triomf dels de valencians davant el Celta (2-3) afegeix pressió als gironins, que queda immersos en una situació classificatòria molt delicada
Tot i rescatar un punt a Vallecas amb un gol in extremis del de sempre, Cristhian Stuani, el Girona continua immers en una situació molt delicada a la classificació i, que cada vegada més costa veure un raig d'esperança. L’empat d’ahir contra el Rayo Vallecano que, podia semblar un bon resultat veient el joc dels gironins, no ha estat suficient per evitar que els de Míchel acabin la jornada en places de descens, després de la victòria del Llevant davant el Celta (2-3).
El conjunt valencià ha estat capaç de capgirar un partit clau en la lluita per la permanència i no l'ha afectat veure com el Celta se'ls avançava en dues ocasions en l'electrònic gràcies als gols de Jutglà —uns gols que mantenien el Girona fora de la situació crítica—. Però clar els valencians conscients del que està en joc han reaccionat davant l'adversitat i dues dianes gairebé consecutives han permès als valencians remuntar el marcador i acabar sumant tres punts d’or.
La situació, però, encara podria empitjorar més. Si demà el Deportivo Alavés aconsegueix superar a un Barça, encara ressacós de la celebració del títol de lliga, a Vitòria (21:30 h). Si aquesta situació acabés passant, els gironins afrontaran el duel de dijous davant la Real Sociedad (20:00 h) des de la penúltima posició de la classificació.
Ara bé, passi el que passi demà l'equip de Míchel ja com a mínim, sigui com a penúltims o com antepenúltims, sortiran a Montilivi ja en la zona vermella de la lliga i és clar, amb tan sols 3 jornades per tancar la lliga, i ja sense marge d'error, qualsevol cosa que no sigui sumar de tres en tres pot acabar d'enfonsar definitivament a l'equip del pou que ara mateix es troba immers.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec