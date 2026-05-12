Entrevista | JAMES KARNIK PIVOT DEL BÀSQUET GIRONA
«M’encantaria formar part del creixement del Girona a Europa»
James Karnik (Surrey, Canadà, 1998) s’ha incorporat al Bàsquet Girona en l’últim tram de lliga per donar un cop de mà a l’equip de Moncho Fernández davant les baixes de Nikola Maric i Juan Fernández -tots dos ja recuperats-. El canadenc està fent mèrits per quedar-se; va ser l’MVP en l’últim partit.
Han passat dues setmanes del seu debut amb el Bàsquet Girona. Com se sent amb l’equip?
Em sento molt bé. Aquest equip m’ha acollit molt i molt bé des del principi. El cos tècnic, els jugadors... Tots han sigut de gran ajuda i s’han preocupat d’integrar-me en el seu dia a dia. A vegades la gent es pot frustrar una mica quan arriba un jugador nou perquè implica tornar a ensenyar i repetir moltes coses que ja saben d’haver-les treballat durant tota la temporada o jo puc sentir que he ficat la pota perquè he oblidat algun concepte, però han tingut molta paciència amb mi i m’han donat una gran benvinguda. Realment, tenim un gran vestuari i tots són nois de bona pasta. Honestament, he notat la diferència respecte altres equips on he jugat abans. D’altra banda, la ciutat de Girona és molt bonica i t’ofereix moltes opcions per passejar al seu voltant. Tinc moltes ganes d’explorar-la més.
En aquest poc temps ja s’ha convertit en un dels jugadors referents. És el que li va demanar el club quan el va fitxar?
Simplement, és la meva manera de jugar. Intento treballar tan dur com puc i m’esforço per donar el millor de mi. No em van posar cap expectativa, ja tenien bons jugadors i venir era una oportunitat per mi. L’equip estava fent una gran feina. L’entrenador també em va donar una bona oportunitat fent-me debutar en el primer partit que m’asseia a la banqueta (va jugar 16 minuts davant el Gran Canària). Igual que els meus companys; la majoria dels meus bàsquets vénen d’assistències seves. Estan fent una bona feina buscant-me i els estic molt agraït. Jo només jugo al nostre sistema, procuro situar-me al millor lloc a pista, treballo dur i els meus companys estan fent una gran feina passant-me la pilota i fent-me millor. No ha estat res planejat, tot és fruit del treball. Treballar dur paga la pena.
Quina havia de ser la seva missió aquí?
Intentar demostrar qui soc i fer-ho de la millor manera possible. Potser un dia no faig un bon partit o el que sigui, però soc un jugador que treballa dur i tinc una bona actitud. Intento ser algú que vulguis al teu equip i que se’m valori pel meu esforç, ho faci després millor o pitjor ofensivament o cometi errors en defensa.
«He vingut aquí a guanyar. Europa s’ha convertit en l’últim objectiu de la temporada»
Li van arribar a parlar d’Europa?
Jo no he vingut només a jugar a bàsquet, he vingut a guanyar. D’acord? Europa és una de les nostres missions. Després d’aconseguir la permanència, aquest s’ha convertit en l’últim objectiu de la temporada. No és impossible, però hem de guanyar partits. Tant de bo puguem continuar fent créixer aquest club. M’encantaria formar-ne part.
Llavors, és una cosa de la qual es parla obertament al vestuari?
Sí. Evidentment, no és una cosa de la qual parlem cada dia. Si t’obsessiones molt en una cosa, la gent pot patir estrès i segurament seria contraproduent a l’hora de jugar els partits. A vegades s’aconsegueix o no un objectiu per com està mentalment l’equip. És un objectiu que tenim, també el club, però l’afrontem sense pressió i amb responsabilitat.
Bona part de les opcions passen per guanyar el BAXI Manresa aquest dimarts?
Sí, és un partit important per guanyar. I tant. A veure, tots els partits són important i hem de guanyar tots els que puguem per apropar-nos a l’objectiu. Especialment els que es juguin a casa, com és el cas.
Com de frescos hi arriben després d’haver jugar dissabte davant l’UCAM Múrcia?
Som professionals, així que la nostra responsabilitat és estar bé. Cada jugador és responsable per afrontar circumstàncies com aquesta. Sabem què hem de fer. He vist als meus companys entrenar i sé que estan a punt. Evidentment, no és l’ideal jugar 72 hores després d’un partit, però és el que toca perquè així és el calendari i estem preparats, tant físicament com mentalment.
El suport de l’afició a Fontajau els ha de donar un plus.
Exacte. Sí, sí. Hi ha una afició molt maca aquí. Tenen molta passió per l’equip i, realment, gaudeixo molt jugant a Fontajau. I això que el meu primer partit a casa no va ser el millor (va anotar 2 punts contra el Casademont Saragossa). Espero compensar-ho.
Com ha estat l’acollida per part dels seguidors?
Molt bona. Estic molt content amb tothom.
Pot canviar el seu rol ara que Nikola Maric i Juan Fernández estan recuperats de les seves respectives lesions?
Com he dit, el meu rol mai ha estat definit. He de buscar la meva oportunitat i guanyar-me-la treballant. Procuro ajudar l’equip i fer tot el que puc. Tota la resta és decisió de l’entrenador. Si em posa a pista, he de demostrar que ha escollit bé. Si continuo així, com fins ara, vull imaginar que continuarà confiant en mi i em donarà l’oportunitat de jugar. I, si no, doncs m’hauré de guanyar el lloc amb més mèrits. Així funcionen els esports d’equip.
Què li està semblant l’ACB? Aquesta és la seva primera experiència a la lliga espanyola.
M’ho estic passant especialment bé. L’organització i els equips són molt professionals. Crec que és un bon lloc. El ritme de joc és ràpid, m’hi sento còmode i crec que puc aportar per la meva manera de jugar.
Va signar fins a final de temporada. Li agradaria continuar al Bàsquet Girona la temporada que ve?
I tant. He de continuar treballant per guanyar-me l’oportunitat de continuar, però tinc clar que no m’hi oposaria si es dona. Crec que aquesta és la millor oportunitat que he tingut a la meva carrera i vull aprofitar-la. Tant de bo.
