El missatge de Mariam Coulibaly que sona a comiat de l'Spar Girona
La pivot escriu a les xarxes socials que portarà «grabada al cor» aquesta temporada i fa un agraïment al club i a l’afició
Renovar Mariam Coulibaly sembla una mica més difícil després de llegir l’escrit que ha publicat avui a les seves xarxes socials. El missatge de la pivot de Mali es pot interpretar com un comiat, perquè, entre d’altres coses, apunta que sempre portarà «grabada al cor» aquesta temporada, i es desfà en elogis per les companyes d’equip, el club i l’afició. La setmana passada, en plena disputa de les semifinals contra el València, es va vincular Coulibaly amb l’Athinaikos, però ho va sortir a desmentir.
«Voldria agrair sincerament a tot el meu equip, així com al personal tècnic, mèdic i administratiu, pel treball increïble realitzat al llarg d’aquest viatge. A les meves companyes d’equip: gràcies pels vostres sacrificis, els vostres esforços, les batalles que hem lluitat juntes i tots els moments compartits tant dins com fora del camp», apunta la jugadora.
Sobre el seu MVP de la temporada diu que «aquest trofeu, que he tingut l’honor de rebre, no és només meu; és el resultat del treball, la unitat i els sacrificis de tot un equip. Sense vosaltres, res d’això hauria estat possible». A més fa un «enorme agraïment també als nostres seguidors, aquí i arreu del món, pel vostre amor, energia i suport constant al llarg de la temporada. Heu estat la nostra força en els moments difícils i en els millors», confessa la pivot.
