El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
Es va produir un cop acabat el partit d'anada de les semifinals
El partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a Tercera Catalana entre el Borrassà i el Vilamalla va deixar una impactant baralla a les graderies. Tot i que el partit —guanyat pel Vilamalla per 0 a 1— va transcórrer amb normalitat, seguidors de tots dos equips van enfrontar-se en els moments posteriors al xiulet final.
La baralla té la implicació d'almenys un jugador del Vilamalla que va disputar el partit. El conflicte no apareix a l'acta del partit i no tindrà conseqüències esportives: segons explica un espectador del partit que va intentar avisar els membres del cos arbitral, aquests van negar-se a sortir del vestidor un cop ja hi havien entrat.
El Borrassà condemna els fets
El Futbol Club Borrassà ha condemnat els fets en un comunicat emès aquest dimarts a la tarda. L'entitat ha titllat d'"inacceptables" els fets violents i ha expressat que "no tenen cap mena de cabuda ni en el nostre camp, ni en el futbol amateur empordanès, ni en cap espai esportiu". El comunicat respon a la baralla entre aficionats del Borrassà i el Vilamalla, amb la implicació d'almenys un jugador dels vilamallencs, ocorreguda just després del final del partit.
De la mateixa manera, el club altempordanès expressa la seva "condemna més rotunda davant de qualsevol manifestació de racisme o xenofòbia" i trasllada el seu "suport i solidaritat a les persones que van patir o presenciar la situació". També afegeix que donarà suport a qualsevol acció legal que pugui derivar dels incidents.
La tornada de les semifinals es disputarà aquest diumenge vinent a les cinc de la tarda, a Vilamalla.
