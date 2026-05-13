Arbeloa manté el discurs de Florentino: "Si ens han robat set Lligues? Per descomptat"
El tècnic va apuntar que "no entenc aquesta sensació que hi ha de vestidor desunit"
Fermín de la Calle
Álvaro Arbeloa va comparèixer a la sala de premsa de Valdebebas, la mateixa en què hores abans Florentino Pérez va oferir una compareixença històrica i surrealista, per parlar del partit que enfrontarà els blancs amb l’Oviedo aquest dijous a les 21.30 hores al Bernabéu. El tècnic va començar parlant de les conspiracions contra el Real Madrid que va denunciar el seu president: "No soc aquí per comentar la roda de premsa del president. Qualsevol madridista està d’acord a defensar els interessos del Madrid. Se’ns tracta diferent de la resta de clubs del món. Som conscients de l’exigència, aquest club si alguna cosa té de forta són els seus socis. Ningú no ens dirà com pensar, com hem de ser o com actuar".
El 'cas Negreira'
Posteriorment va parlar dels xiulets que poden escoltar demà els seus jugadors, ell i la llotja: "Sempre he dit que el Madrid és més fort quan la seva afició i l’equip estan junts. Així ha estat durant la història, som una família. Sempre tornem, el Madrid sempre torna. L’exigència és molt gran, no ens conformem mai. Perdre fa mal, més que a altres clubs. Tornarem a guanyar amb el suport de la nostra afició. Hi ha una doble vara de mesurar, sempre ha estat aquí. Portem dos anys sense títols, altres en porten molts més. ¿Quants han guanyat les Champions que tenim nosaltres? I es posa en dubte l’estabilitat del club. Però el soci no és ximple, entén i li fa mal aquest maltractament". I immediatament després va ratificar les paraules de Florentino denunciant que al Real Madrid li han robat pel 'cas Negreira' set lligues: "Per descomptat. Tots sabem el que ha passat durant 20 anys, que sapiguem. Hi haurà coses que no sapiguem. Seria bo que es resolgués el 'cas Negreira'. A totes llums, no és legal ni té sentit per als qui formem part del futbol. Sembla mentida que només el futbol defensi la legalitat. És un sentiment que tenim tots els madridistes".
Va confessar que no votarà Florentino "perquè no soc soci, així que... no votaré. Però jo he conegut el Madrid sense Florentino. Sé com era abans de la seva arribada i sé com ha estat aquests 26 anys. Em quedo amb aquests 26 anys. L’aficionat madridista s’ha adonat del que ha fet Florentino, més enllà dels títols. Si hi ha algú capaç de capgirar aquesta situació és Florentino Pérez". Arbeloa va esquivar la qüestió del seu futur i de si formarà part de l’staff de Mourinho quan desembarqui el portuguès: "Entenc les preguntes, però respecteu la meva decisió de pensar en el partit. Un cop acabi la Lliga podré respondre aquestes preguntes. Ara toca pensar en l’Oviedo". I va dedicar unes paraules a Carvajal, a qui ha arraconat a la banqueta i això l’ha deixat sense opcions d’anar al Mundial: "No he parlat amb el seleccionador sobre la prellista, és una pena, jo sempre el tindria al meu equip. Cal respectar l’opinió d’altres entrenadors, però és una llàstima que Carvajal no pugui defensar la Selecció. Ahir es va reincorporar al grup, entenc que podrà estar disponible. Que es pugui acomiadar de la temporada tenint minuts".
També es va referir al seu tracte amable al vestidor i a la falta d’exigència als jugadors: "Entenc les crítiques per les decisions que prengui, moltes vegades dic el que penso i en altres dic el que he de dir. Però així em relaciono amb els jugadors, així ho he fet també al planter. Un entrenador ha de ser un escut davant els seus jugadors. Quan soc amb ells dic coses que aquí no he de dir. Sempre amb respecte. He estat exigent, els he collat, els he donat la meva visió de què millorar, el que vam fer bé, el que vam fer malament... No canviaria com he defensat els meus jugadors aquí".
La pilota a la teulada de Mbappé
Preguntat per Mbappé, primer va parlar de si estarà davant l’Oviedo deixant la pilota a la teulada del francès: "Veurem si pot acabar la sessió avui. Ahir ho va fer. Si hi és i pot completar-la, segur que tindrà minuts per demostrar el compromís amb el club i, malgrat aquestes quatre targetes, intentar jugar aquests tres partits que queden". I després va defensar el compromís del francès: "És clar que ha donat el 100%, no podria pensar diferent. Aleshores no sabria on és. Aquest club és una sort per a tots nosaltres. Sabem com és estar fora del Madrid, els meus jugadors han de ser conscients d’aquesta sort. Se’ls recordarà tota la vida per haver jugat al Madrid. El Madrid et marca molt, et dona moltes coses. El Madrid fa per nosaltres més del que qualsevol pot fer pel club".
I va concloure sorprès negant que el Real Madrid hagi tocat fons amb ell: "¿I els altres clubs què toquen, llavors? No portem 50 anys sense guanyar res. És clar que si el Madrid és on és, és per l’exigència i l’inconformisme. No sé si algú aquí s’atreveix a afirmar que el Madrid no guanyarà res l’any que ve. Jo no. No entenc aquesta sensació de desestabilitat institucional, de vestidor desunit... El Madrid fa temps que fa moltes coses bé, està sanejat, ben dirigit, amb grans jugadors, i segur que a l’estiu el club farà l’anàlisi necessària per reforçar l’equip i que sigui un Madrid més fort. Però això és esport, no es guanya la Copa d’Europa cada any, ni la Lliga. Amb cap i exigència, el Madrid tornarà a guanyar, segur".
