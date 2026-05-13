Els triomfs de l'Espanyol i el Sevilla posen encara més pressió al Girona
Els de Míchel estan obligats a guanyar demà la Reial Societat (20h) per no complicar-se encara més la permanència
La lluita per la permanència a Primera és cada dia més ferotge. Amb l'Oviedo ja descendit, queden dos llocs de descens i se'l jugaran, en les tres darreres jornades, una desena d'equips. Dimarts el triomf del Llevant (2-3 a Vigo) va enviar de manera provisional, i per diferència de gols, el Girona al pou. I avui dos rivals directes més, l'Espanyol i el Sevilla, també han guanyat, posant encara més pressió a l'equip de Míchel. Els barcelonins han tombat l'Athletic (2-0) amb gols de Pere Milla i Kike), mentre que els andalusos han remuntat un 2-0 a Vila-real per acabar guanyant 2-3 (gols d'Oso, Salas i Akor). Tothom s'espavila menys un Girona que porta 1 punts dels últims dotze.
Encara falten, a més, dos rivals directes més per jugar aquesta nit, a partir de les 21.30h. L'Alabès, penúltim, rep un Barça ja campió de lliga que presenta un onze amb rotacions. Si els bascos sumen els tres punts arribaran a 40, un més que els que té ara el Girona, que perdrà un lloc més a la classificació. Per altra banda el Mallorca, amb 39, juga a Getafe. Amb la victòria d'avui, l'Espanyol ha posat fi a una ratxa de 18 partits sense guanyar. Ara suma 42 punts i veu una mica més clar el futur, que passa diumenge per la visita a l'Osasuna.
La situació es complica per moments per a un Girona que paga l'haver llançat les primeres jornades de lliga per la pèssima planificació de l'estiu. Quan semblava que l'equip se'n sortiria, va arribar una ratxa de tres derrotes seguides (Betis, València i Mallorca), que ho ha engegat tot a rodar en el moment més complicat. I el que és pitjor, mentre els rivals surten a menjar-se la gespa i aconsegueixen triomfs inesperats, els gironins sembla que encara no se n'han adonat de la gravetat. Tot passa per guanyar demà la Reial Societat. Si se sumen els tres punts segurament tot es veurà més clar.
