Florentino tindrà rival a les eleccions del Reial Madrid
Enrique Riquelme prepara els avals per presentar la seva candidatura
Fermín de la Calle
Enrique Riquelme, "l’empresari de les elèctriques amb accent sud-americà (?)" a qui es va referir Florentino Pérez en l’esperpèntica roda de premsa d’aquest dimarts, prepara la seva candidatura per al Real Madrid. Riquelme, alacantí, amb més de 20 anys de soci i president de Cox, empresa d’energia i aigua, va rebre ahir diverses trucades que l’animaven a presentar-se com demanava el president, entre elles d’exjugadors de renom del Real Madrid. Riquelme, que ja va sospesar concórrer a les eleccions el 2021, va ser convençut de no fer-ho, però aquesta vegada n’està convençut malgrat l'urgència de la convocatòria per part de Florentino. Una maniobra que s’explica precisament per sorprendre l’empresari alacantí i enxampar-lo en fora de joc.
President de Cox i madridista de bressol
Tanmateix, aquesta vegada tot apunta que Florentino tindrà rival per primera vegada des d’aquelles eleccions que va guanyar el 2000. Segons avança El Confidencial, els seus dos principals socis accionistes de Cox, Alberto Zardoya i Dámaso Quintana, estarien disposats a alliberar-lo parcialment per presentar la seva candidatura a la presidència del Real Madrid. Tant l’hereu dels famosos ascensors Otis com l’empresari que dirigeix l'empresa més gran de coure d’Espanya —Cunext Cooper— li han donat la seva autorització. Riquelme acaba de tancar una operació excel·lent amb l’adquisició dels actius d’Iberdrola a Mèxic fa un parell de setmanes. "Una operació de 3.500 milions d’euros per a la qual el president de Cox va tenir el suport dels bancs estatunidencs Citi i Goldman Sachs, dels europeus Barclays i Deutsche Bank, i dels espanyols Santander i BBVA, així com del canadenc Bank of Nova Scotia", segons aquest mitjà.
Segons ha pogut saber El Periódico de Catalunya, fa mesos que Riquelme negocia amb aquests mateixos bancs els 187 milions dels avals que necessita per presentar-se a les eleccions, demostrant així un patrimoni del 15% del pressupost del club. Cox té un valor de mercat que supera els mil milions d’euros i ell és propietari del 65% del capital. A més, Riquelme és una persona molt propera a Rafa Nadal, de qui Florentino ha comentat més d’una vegada que li agradaria convertir-lo en el president honorífic del club. Cox ha patrocinat el ‘Team Rafa’, l’equip propietat de Nadal que competeix en l’UIM E1 World Championship, la primera competició de vaixells elèctrics del món. Al voltant de l’empresari alacantí s’ha reunit un grup de madridistes influents tant en el camp econòmic com en l’esportiu. Són diversos els futbolistes que van vestir la samarreta blanca que s’han acostat a l’alacantí expressant-li el seu desig que presenti candidatura. Alguns d’ells la mateixa tarda d’ahir després de concloure la roda de premsa del president.
Un dels noms que sona amb més força per acompanyar-lo és David Mesonero, el gendre d’Ignacio Sánchez Galán, president d’Iberdrola i el principal enemic de Florentino, a qui tampoc va voler anomenar en la seva compareixença a Valdebebas. Mesonero és actualment director de desenvolupament corporatiu d’Iberdrola i va ser una proposta seva d’obrir el debat de la successió de Florentino la que ha acabat provocant aquesta convocatòria precipitada de les eleccions al Real Madrid. Això va passar al gener, després de l’acomiadament de Xabi Alonso, i des de llavors Riquelme i Mesonero conversen i fan moviments encaminats a formar una junta directiva que els permeti presentar en els pròxims deu dies una candidatura alternativa per presidir el Real Madrid després de 26 anys de ‘Florentinat’.
Cox és una companyia espanyola solar fotovoltaica que va iniciar la seva activitat el 2014 i que té oficines a Mèxic, Xile, Panamà, Colòmbia i Espanya. D’aquí que Florentino advertís allò de l’"accent sud-americà" de Riquelme. Pérez no feia cap puntada sense fil. Cox va sortir a cotitzar a la Borsa espanyola el novembre del 2024 i està centrada en l’aigua i l’energia, especialment renovables, dessalinització, reutilització i tractament d’aigua. A més, Riquelme, que va ser inclòs a la llista dels 100 llatins més influents contra el canvi climàtic, és madridista de bressol perquè el seu pare va arribar a formar part de la junta directiva del club. Enrique ha estat present a les finals de Milà, Kíiv i Cardiff.
