Flick confirma que segueix i que desitja arribar als 100 punts
El tècnic afirma que no li va agradar massa que Lamine Yamal enarborés la bandera de Palestina durant la rua per Barcelona.
Joan Domènech
Amb una hora de retard començava la sessió d’entrenament, però Hansi Flick compareixia ahir a la sala de premsa segons l’horari habitual. El treball de la plantilla es va retallar d’acord amb les conseqüències físiques que ha ofert la rua i les celebracions pel campionat de Lliga. Avui, contra l’Alabès (21.30 h), es veurà si la ressaca es paga en el resultat.
L’objectiu dels 100 punts segueix dempeus, i per aconseguir-ho és imprescindible guanyar els tres partits que queden, va recalcar Flick, donant a entendre que no farà concessions ni gestos com que debuti Diego Kochen, el tercer porter, i preservar el trofeu Zamora que aconseguirà Joan Garcia, o alinear un onze del planter. Lamine Yamal és l’únic descartat. Andreas Christensen podria tornar a la convocatòria.
Missatge a Balde
Lamine Yamal va enarborar la bandera de Palestina a la rua pels carrers de Barcelona i, preguntat per això, Flick va respondre: "No em va agradar massa". No li va agradar perquè, es va deduir de les seves paraules, introduïa un element distorsionador. "Vaig parlar amb ell, però és major d’edat, té 18 anys, i va ser la seva decisió...", va explicar el tècnic alemany, considerant que els futbolistes no s’han d’immiscir en segons quins assumptes tan escabrosos com els polítics.
"Nosaltres ens dediquem a jugar a futbol i hem de tenir en compte el que la gent espera de nosaltres", va afirmar. I el que s’espera és "fer feliç la gent", resumia Flick. Els carrers de Barcelona, plens de milers de persones, "algunes amb llàgrimes als ulls", corroboraven la dimensió que ha assolit la Lliga guanyada sobre el Madrid. "Hem celebrat el títol, ho hem celebrat bé, però es pot continuar celebrant jugant bé", va afegir Flick, que farà canvis en funció de l’estat físic dels futbolistes, no atenent qüestions personals, com podrien ser Jules Kounde i Alejandro Balde, que han perdut la titularitat en les últimes setmanes. D’aquest últim espera "un pas més" en la seva evolució futbolística.
Ser al lloc adequat
Flick confirmava que intentarà mantenir el mateix esperit competitiu que ha permès al Barça encadenar 11 victòries seguides i confirmava l’acord definitiu per a la renovació del seu contracte fins al 2028 més un d’opcional, que podrà ser anul·lat per la seva banda i pel club. "Estic molt content que el club em doni la seva confiança per continuar treballant un o dos anys més", entenent que el seu contracte sigui curt i vagi renovant-se en funció dels èxits. "Aquests últims dies m’han demostrat que soc al lloc adequat: valoro molt el que em dona la gent, el club, la família... Seguir és un gran compromís per esforçar-nos més i arribar al màxim nivell per aconseguir més títols", va sentenciar Flick.
