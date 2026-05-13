Les millors frases de Florentino Pérez a la roda de premsa: "Volen que estigui en fase terminal"
El president del Reial Madrid anuncia eleccions i denuncia una "confabulació" en contra seu
Sergio R. Viñas
Florentino Pérez va comparèixer aquest dimarts davant els mitjans per anunciar que convoca eleccions a la presidència del Reial Madrid, comicis als quals ell mateix es presentarà.
El màxim mandatari blanc, de 79 anys, ha acusat els periodistes de voler treure la propietat del Reial Madrid als seus socis, ha insistit a reclamar una sanció esportiva per al Barcelona pel cas Negreira, i ha denunciat una «confabulació» en contra seu.
La seva continuïtat
«Lamento dir-los que no dimitiré. He demanat que iniciï el procés electoral per convocar eleccions, a la qual ens presentarem».
La seva salut
«Diuen que no existeixo, que estic malalt, que tinc un càncer terminal. La meva salut és perfecta, si tingués càncer hauria d’entrar en un centre oncològic [...]. Si no he anat al metge. Volen que estigui en la fase terminal. Un amic m’ha dit que hi ha un lloc a la Xina per a les malalties oncològiques. No em caso en su padre porque... S’ho han cregut fins i tot els meus amics [que estic malalt]».
El cas Negreira
Ens enfrontem al cas Negreira, un escàndol que encara no s’ha resolt, amb àrbitres encara. Estem fent un dossier, des de fa dos anys, de 600 pàgines que enviaré a la UEFA, no hi ha precedent en el futbol mundial, diu el president del CTA que l’hem d’oblidar. Però com ho oblidarem... A veure si la UEFA fica mà, que la ficarà. Hi ha hagut una corrupció pagada durant 20 anys. He vingut a lluitar, no que els àrbitres s’enriqueixin amb els diners del Barcelona. El cas més greu de corrupció de la història del futbol».
Els periodistes
«El meu pare llegia l’ABC i em va subscriure fa molts anys, però ara he pres la decisió que em donaré de baixa de l’ABC per honrar el meu pare, que m’ho agrairà [...]. ¿Per què volen ficar-se els periodistes amb el club més prestigiós, més valorat i amb més seguidors del món? Volen quedar-se amb el Reial Madrid.
El seu treball
«M’han escollit el millor president de la història del Reial Madrid. Jo lluito contra tots. Soc el president més premiat de la història»
Les eleccions
«Que algú vingui, es presenti i em guanyi les eleccions a mi. Vet aquí per arreglar el tema del Madrid i que sigui dels seus socis. Seré l’últim dels socis del Madrid que se’n vagi. Qui es vulgui presentar, que no fingeix, que es presenti, té l’oportunitat. Que expliquin com ho avalaran. Que es presentin tots els que vulguin».
Tracto les dones
«A veure, aquesta nena, que té dret a parlar, que sou tots molt lletjos».
La baralla Tchouaméni-Valverde
«Són dos xavals fenomenals. No és la primera vegada que es peguen dos jugadors. Però no té més transcendència. Em sembla molt malament, però pitjor que s’hagi filtrat. S’han barallat com es barallen els joves».
La seva presència
«Jo no soc el protagonista del tema esportiu. Jo no acostumo a parlar i tampoc parlo a la meva empresa. No vull filtrar. ¿Per què estaré desaparegut? ¿Perquè perdem un partit a la Lliga?
La confabulació
«Han orquestrat una campanya vostès [els periodistes] i altres dolents que hi ha allà fora. És una orquestració dels dolents contra el Reial Madrid»
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- La segona vida de la pastisseria Sans, creadora del bisbalenc