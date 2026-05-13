Iyana Martín s'acomiada del Perfumerías Avenida després de dos anys a Salamanca

La base asturiana és un dels grans valors del bàsquet espanyol i mundial

Iyana Martín, en la roda de premsa de comiat del Perfumerías Avenida. / JMGARCIA/EFE

EFE

Salamanca

L'internacional espanyola Iyana Martín ha dit adeu aquest dimecres al Perfumerías Avenida després de dos anys vestint la samarreta de l'equip de Salamanca.

L'asturiana s'ha acomiadat de la que ha estat casa seva en la primera experiència a Lliga Femenina en una emotiva roda de premsa en la que ha comunicat la seva sortida del conjunt blau.

Martín va arribar a l'Avenida com una de les majors promeses del bàsquet espanyol i se'n va després de dues temporades com l'MVP nacional en el campionat nacional, i com una de les jugadores més destacades de les salamantines en tot aquest temps, sent seleccionada en el número 7 per Portland Fire al Draft 2026 de la WNBA, encara que no farà el salt als Estats Units fins a la temporada 2027.

La jove base va firmar el 2024 un contracte de dues temporades més una opcional en cas d'entrar a Eurolliga, tal i com va revelar el president de l'entitat salamantina, Jorge Recio, fa uns mesos; en una conjuntura que no s'ha donat i que ha derivat en la sortida de la jugadora.

Iyana ha llegit una carta en la qual ha assenyalat que "era el moment de continuar el viatge" i que "probablement" hauria continuat vestint de blau si el conjunt perfumer hagués aconseguit plaça a la màxima competició europea.

El lloc es va esfumar després de caure davant el Casademont Saragossa diumenge passat a les semifinals de la Lliga Femenina, moment que segons va apuntar va decidir que s'obria la situació de posar fi al seu periple a Salamanca.

