L’Spar Girona encarrila la renovació de Roberto Íñiguez
Les dues parts volen allargar la relació i la continuïtat del tècnic es pot donar per pràcticament feta
L’entrenador porta dues temporades i mitja al càrrec en aquesta segona etapa a Fontajau
L’Spar Girona té encarrilada la continuïtat de Roberto Íñiguez a la banqueta. El tècnic basc duu ara, en aquesta segona etapa a Fontajau, dues temporades i mitja, en les quals ha aconseguit guanyar una fase regular de la lliga, tornar l’Uni a l’Eurolliga i, a més a més, situar-lo al Top-4 en la històrica final a sis d’aquest any. El club entén que Íñiguez ha fet prou mèrits per merèixer la renovació i el preparador, tot i que ha rebut ofertes per canviar d’aires, està a gust a Girona i també aposta per continuar. L’ampliació de contracte està emparaulada.
Que Roberto Íñiguez segueixi entrenant l’Spar Girona ja es podia deduir fa unes setmanes quan el president Marc Gasol, en una trobada informal amb periodistes, donava per pràcticament feta la renovació i elogiava els mèrits que havia fet. Un dia abans el director esportiu, Pere Puig, també havia admès a RAC1 que la renovació es podia gairebé donar per feta.
En una entrevista a aquest diari el mes de març Íñiguez va explicar que havia convidat al seu representant a no escoltar cap oferta perquè abans volia conèixer les intencions del Bàsquet Girona. I aquestes són que es mantingui com a líder del projecte des de la banqueta. Íñiguez no s’ha pronunciat sobre el seu futur en públic. Diumenge després del partit contra el València, que va representar l’eliminació del seu equip en les semifinals de la lliga, es va limitar a dir que se n’anava a prendre «dues cerveses» quan li van preguntar sobre les seves intencions.
Dues etapes
Roberto Íñiguez sempre ha mantingut que Girona és un lloc «especial». Va descobrir la ciutat el 2014, quan en prendre’s un any sabàtic hi va venir a viure amb el seu fill, que aleshores jugava al Girona FC a Segona A. Una sèrie de mals resultats, sobretot una eliminació a les semifinals de Copa contra el Conquero, van provocar la sortida de Ramon Jordana com a tècnic de l’Uni i el club, aprofitant que Íníguez era a la ciutat, li va fer una proposta i la va acceptar. Va ser un èxit. Aquell equip va guanyar la lliga sense perdre cap més partit.
L’any següent l’entrenador va fer les maletes cap a Rússia per dirigir el Nadezhda Orenburg. Tot seguit també va passar per les banquetes del Perfumerías Avenida i el Çukurova turc. Íñiguez va ser la solució d’urgència quan el desembre de 2023 l’Uni, amb Laura Antoja a la banqueta, feia aigües. I des d’aleshores que no s’ha tornat a moure de Fontajau, assolint nous reptes com el top-4 de l’Eurolliga d’aquest curs o la victòria a la fase regular de la Lliga Femenina la temporada passada. Aquesta campanya també va guanyar la Lliga Catalana, un títol que feia temps que se li resistia a l’Spar Girona.
Planificació esportiva
Amb la temporada acabada són dies d’activitat als despatxos de Fontajau. La planificació esportiva per a la propera temporada ja fa setmanes que ha començat, però ara arrenca el període més intens. Com informava ahir aquest diari, amb contracte pel curs vinent, l’Spar només té de l’actual plantilla Axelle Merceron i Laura Quevedo. El club voldria retenir Coulibaly, però ahir la pivot va fer un escrit a les xarxes socials que sonava a comiat. És probable que també hi hagi oferta de renovació per Guerrero i Ainhoa López. Holm, com se sap, marxarà a l’AzulMarino de Mallorca i Jocyte al Projecte B.
Segons apuntava ahir el compte d’X @coachRookie Arica Carter hauria fitxat pel Panathinaikos de cara el curs que ve. L’escorta s’ha perdut la recta final de temporada per lesió, fruit d’un cop que va rebre en un partit.
Amb la confirmació que Roberto Íñiguez continua d’entrenador l’Spar Girona ja podrà completar la planificació de la propera plantilla. Serà un equip força renovat, tot i que de garanties, perquè l’Uni tornarà a l’Eurolliga, tot i que això sí, passant ara per una fase prèvia.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec