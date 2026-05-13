Manel Díez (Lloret): «Ens hem guanyat el dret a somiar amb l’ascens directe»
El Lloret tornarà a OK Lliga cinc temporades després si dissabte supera el Mataró
Jaume Massana
El Lloret Vila Esportiva té dissabte un autèntic matx-ball per l’ascens a l’OK Lliga. En un final de temporada d’allò més emocionant, els selvatans hi arriben depenent de si mateixos després de superar el Manlleu i el Vic en les dues darreres jornades. Ara ja no hi ha més volta de full. Només queda una jornada i el Lloret necessita guanyar el Mataró per certificar el retorn a la màxima categoria de l’hoquei estatal cinc temporades després. «Era un final de Lliga molt complicat. Hem guanyat les dues primeres finals i ara ens queda l’última. Ens hem guanyat el dret a somiar i poder pujar directament», assegura Manel Díez, entrenador dels lloretencs, que, en tot cas, tenen garantit jugar el play-off d’ascens en cas de no pujar directe.
Ho té a tocar el conjunt de Manel Díez. Un partit, una final, un darrer esforç per tornar a ser equip de la màxima categoria de l’hoquei espanyol. La cosa a la part alta de la taula està molt comprimida. El Lloret és líder amb un punt més que el Manlleu, que no dubtarà a aprofitar una possible ensopegada del Lloret per endur-se el títol. A més, els osonencs visitaran la pista del Jolaseta, penúltim classificat, i que ja es va assegurar aquest darrer cap de setmana la permanència a l’Ok Lliga Plata Nord. Tampoc s’hi jugarà res el Mataró, rival dels gironins, que va perdre qualsevol opció de fer la fase d’ascens el cap de setmana passat. «És un gran rival i serà molt perillós, perquè no s’hi juga res», alerta Díez.
Més que mirar què passarà en el duel entre el Josaleta i el Manlleu, el Lloret té clar que l’important és fer la feina al Pavelló Municipal d’Esports. Un dels seus jugadors, Django Boogers, es mostrava optimista amb la fita que està per aconseguir. «Arribem amb moltes ganes al partit, molt preparats i conscients que depenem de nosaltres mateixos. Tenim moltíssima il·lusió per ascendir de categoria», comentava Django, que reconeixia el mal tràngol que van patir a l’anada a Mataró i que es volen treure l’espineta d’aquell partit. «Perdre 6-2 allà ens va deixar tocats, però ara ens va bé per tenir l’extra de motivació i poder guanyar-los, també tindríem la recompensa de l’ascens».
El Lloret va aconseguir el lideratge guanyant al mateix Manlleu la jornada anterior a la penúltima per 4-1 al Municipal. Va ser una gran injecció de moral per l’equip «tenim lasensació que les coses van de cara i que ara som els responsables del bo que ens passa» reconeixia el lloretenc. La final serà aquest dissabte a les 17:00 en la darrera jornada del campionat, que serà unificada. En aquest sentit, s’espera un gran ambient a Lloret. «A Vic ja va venir molta gent i esperem que el Pavelló estigui ben ple i sigui un factor determinant», assegura el tècnic.
En cas que el Manlleu fos el campió de la lliga regular, els de Manel Díez tindrien una segona vida extra per pujar de categoria en un play-off que disputarien contra el segon de l’Ok Lliga Plata sud, posició que actualment ocupa el Vilafranca.
