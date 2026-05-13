Oportunitat perduda del Bàsquet Girona en la lluita per la desena posició
La derrota contra el Manresa en el derbi català a Fontajau impedeix que l’equip de Moncho Fernández pugui assegurar el desè lloc per encarrilar la classificació a Europa i assoleixi el rècord de triomfs a l’ACB
El partit contra el Manresa a Fontajau (74-79) tenia molts al·licients més enllà de ser un derbi. El conjunt gironí tenia l’oportunitat de defensar la desena plaça, allunyar-se d’un rival directe a la classificació i apropar-se a l’objectiu de tancar la temporada entre els deu o onze primers, mentre assolia el rècord de triomfs a l’ACB, però la va perdre per culpa d’un parcial de 2-14 en els últims dos minuts d’encontre en què els de Diego Ocampo van poder remuntar -i això que havia arribat a dominar de 14-.
«Estem tristos per la derrota, però les coses de les quals sempre parlem i que no tenen res a veure amb el talent les hem fet bé. Arribaran millors dies en l’aspecte ofensiu perquè els jugadors tenen qualitat per fer-ho», va comentar Moncho Fernández després del partit sense anar més enllà de l’estrictament esportiu. El tècnic del Bàsquet Girona no va fer referència al desè lloc com si havia fet en la prèvia del derbi, quan ja va advertir que en cas que no anés bé «encara vindran altres partits» i que, per tant, l’actual posició (12) no és definitiva.
El Bàsquet Girona afronta el tram final de curs amb el repte d’aconseguir la classificació a competició europea en un any que també pot ser històric pel balanç de victòries a l’ACB. L’equip de Moncho, amb 13, és a només una d’assolir el rècord. En aquest sentit, els gironins tindran una altra oportunitat aquest dissabte davant el Río Breogán a Lugo (18.00 h) i encara els quedarà el desplaçament a Bilbao diumenge de la setmana que ve i la visita del Joventut a Fontajau el proper 29 de maig en el que serà l’últim partit de la temporada. Els precedents contra aquests rivals són dues victòries contra el Río Breogán (103-80) i la Penya (71-74) i una derrota davant el Bilbao (71-74).
L’encontre d’aquest dissabte es presenta especialment important de cara a la taula classificatòria perquè els gallecs lluiten pel mateix objectiu que el Bàsquet Girona, també els bascos, que el tenen molt més encarrilat, i el Joventut ja sap que passi el que passi quedarà més amunt.
