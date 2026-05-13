Reflexions d’una compareixença esperpèntica
El perfil baix i reflexiu que sempre se li ha pressuposat a Florentino Pérez, emparat en la seva nul·la exposició mediàtica durant anys, va saltar ahir pels aires en una roda de premsa en la qual es va destapar sense complexos, atacant a tort i a dret. Sense embuts i a cara descoberta.
Sergio R. Viñas
El mandatari blanc, de 79 anys, va acusar els periodistes de voler treure la propietat del Reial Madrid als seus socis, va insistir a reclamar una sanció esportiva per al Barcelona pel cas Negreira i va denunciar una "confabulació" en contra seu.
LA CONTINUÏTAT.
"Lamento dir-los que no dimitiré. He demanat que iniciï el procés electoral per convocar eleccions, a les quals ens presentarem".
LA SALUT.
"Diuen que no existeixo, que estic malalt, que tinc un càncer terminal. La meva salut és perfecta. Si tingués càncer, hauria d’entrar en un centre oncològic [...]. Si no he anat al metge. Volen que estigui en la fase terminal. Un amic m’ha dit que hi ha un lloc a la Xina per a les malalties oncològiques. No em cago en el seu pare perquè... S’ho han cregut fins i tot els meus amics [que estic malalt]".
EL CAS NEGREIRA.
"Ens enfrontem al cas Negreira, un escàndol que encara no s’ha resolt, amb àrbitres encara en actiu. Estem fent un dossier, des de fa dos anys, de 600 pàgines, que enviaré a la UEFA, no hi ha precedent en el futbol mundial. Diu el president del Comitè Tècnic d’Àrbitres que ho hem d’oblidar. ¿Però com ho hem d’oblidar...? A veure si la UEFA hi fica la mà, que la hi ficarà. Hi ha hagut una corrupció pagada durant 20 anys. He vingut per lluitar, no perquè els àrbitres s’enriqueixin amb els diners del Barcelona. És el cas més greu de corrupció de la història del futbol".
ELS PERIODISTES.
"El meu pare llegia l’ABC i m’hi va subscriure fa molts anys, però ara he pres la decisió que em donaré de baixa de l’ABC per honrar el meu pare, que m’ho agrairà [...]. ¿Per què els periodistes es volen ficar amb el club més prestigiós, més valorat i amb més seguidors del món? Es volen quedar amb el Reial Madrid.
LA GESTIÓ.
"M’han escollit com el millor president de la història del Reial Madrid. Lluito contra tots. Soc el president més premiat de la història", va reiterar recordant les Copes d’Europa guanyades en el futbol i en el bàsquet.
LES ELECCIONS.
"Que algú vingui, es presenti i em guanyi les eleccions a mi. He vingut aquí per arreglar el tema del Madrid i que sigui dels seus socis. Seré l’últim dels socis del Madrid que se’n vagi. Qui es vulgui presentar, que no fingeix, que es presenti, té l’oportunitat. Que expliquin com ho avalaran. Que es presentin tots els que vulguin".
EL TRACTE A LA DONA.
"A veure, aquella nena, que té dret a parlar, que sou tots molt lletjos", va dir el president del Madrid amb la roda de premsa ja avançada i després que li preguntessin només periodistes homes. Va ser el moment en què va donar la paraula a una dona d’un mitjà.
LA BARALLA ENTRE TCHOUAMÉNI I VALVERDE.
"Són dos xavals fenomenals. No és la primera vegada que es peguen dos jugadors en un vestidor. Però no té més transcendència. Em sembla molt malament, però em sembla pitjor que s’hagi filtrat. S’han barallat com es barallen els joves".
LA SEVA PRESÈNCIA PÚBLICA.
"No soc el protagonista del tema esportiu. No acostumo a parlar i tampoc parlo en la meva empresa. No vull filtrar. ¿Per què he d’estar desaparegut? ¿Per què perdem un partit en la Lliga?
LA CONFABULACIÓ.
"Han orquestrat una campanya vostès [els periodistes] i altres dolents que hi ha per allí fora. És una orquestració dels dolents contra el Reial Madrid", va sentenciar.