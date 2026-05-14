El Bàsquet Girona i l'ONCE: Descobrir el dia a dia d’una persona cega
Els jugadors del Bàsquet Girona Pep Busquets i Derek Needham pretenen conscienciar a la societat normalitzant la tasca de l’ONCE
Fontajau ha viscut una de les jornades més emotives dels darrers temps. Al pavelló no hi havia cap partit de l’ACB, ni tampoc cap jornada de l’Eurolliga femenina: hi havia una cita molt més especial. Els jugadors del Bàsquet Girona Pep Busquets i Derek Needham s'han posat en la pell d’una persona cega per descobrir com és el seu dia a dia en actes tan comuns com el fet de desplaçar-se. L’activitat se sumar als actes de la Setmana del Grup Social ONCE a Catalunya i ha inclòs la participació de Fran Rodríguez, director a Girona, i afiliats i afiliades de la ciutat. En una mostra més de la sensibilitat que ha demostrat tenir sempre el Bàsquet Girona, l’objectiu no ha sigut cap altre que conscienciar a la societat de com és la vida diària d’una persona cega o amb discapacitat visual greu i donar a conèixer la tasca que fa l’ONCE per normalitzar-la el màxim possible.
Busquets i Needham, amb el suport d’un bastó blanc i amb les indicacions d’un tècnic de rehabilitació de l’ONCE, han conegut Fontajau d'una altra manera: han anat dels vestidors a la pista amb els ulls tapats amb un antifaç. Sense veure-hi res, igual que una persona cega. Un cop al damunt del parquet, han intentat encistellar a les fosques. «Sorprenentment, han entrat més cistelles de les que esperàvem», ha dit Busquets, que ha valorat la iniciativa molt positivament. «Ha estat divertit, estem contents per poder col·laborar. Ha estat una activitat ben parida i fins i tot s’han sumat companys que no estava previst que ho fessin. Hem d’aprendre moltes coses. La nostra disponibilitat existeix: hem d’intentar donar un cop de mà sempre que puguem. Tant de bo serveixi».
Una temporada «molt bonica»
L’escorta català també ha fet referència al moment esportiu del conjunt de Moncho Fernández, instal·lat en la dotzena posició després de la derrota en el derbi contra el BAXI Manresa. «Va ser una llàstima. Ens sap greu, perquè teníem la victòria a prop i la podíem haver tancat. Avui, l’entrenador ens ha dit que això ja és passat i ens hem d’intentar oblidar. Ara jugarem tres partits (Breogán, Bilbao i Joventut) en molt pocs dies i tenim ganes de fer un bon paper i poder sumar tres triomfs. Seran dos duels a fora de casa, i potser no ho podrem celebrar a Fontajau, però si surten bé, tornarem aquí, i intentarem fer un gran paper i estar tots junts. La temporada és molt bonica per a tots i esperem que acabi amb bon sabor de boca».
L’equip gironí visita la pista del Breogán dissabte a les 18 hores. «Serà un partit difícil, allà sempre hi ha un ambientàs. Ens hem de centrar en el que podem controlar, en el que hem fet bé en la majoria de les jornades i intentar-ho fer el màxim de minuts possibles», ha afegit. A escala personal, Busquets és un dels grans referents de la plantilla. «Vull créixer individualment i amb l’equip, veurem si l’any vinent el somni del club d’anar a Europa es fa realitat. Jo hi confio cent per cent», ha finalitzat.
