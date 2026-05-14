CICLISME
Paula Blasi ja revoluciona el ciclisme femení: quatre equips volen pagar la seva clàusula de 100.000 euros
El Movistar i altres equips, a part de l’UAE que la vol mantenir a la plantilla, aspira a contractar la campiona de la Vuelta per al 2027
Sergi López-Egea
Paula Blasi ja està revolucionant i posant potes enlaire diversos equips que estan començant a embogir per situar-se en la primera posició de la carrera per mantenir-la en l’estructura de l’equip, cas de l’UAE, o incorporar-la com a fitxatge estel·lar amb vista a la temporada vinent.
El triomf de la ciclista catalana a la Vuelta no està passant desapercebut en un ciclisme femení que, tot i que no mou les xifres del masculí, sí que manté les estrelles del pilot amb xifres molt interessants que superen el milió d’euros anuals en el cas de Demi Vollering, la número u mundial, guanyadora aquest any de la Lieja-Bastogne-Lieja, entre altres èxits, i que compta en el palmarès amb una victòria en el Tour i dues més en la principal carrera d’Espanya.
Blasi s’ha situat com a cinquena millor corredora en la classificació mundial gràcies al triomf en la ronda espanyola i l’Amstel Gold Race, la tercera posició a la Fletxa Valona i la cinquena a Lieja, en una primavera fantàstica que l’ha descobert com a nova estrella del ciclisme amb només 23 anys.
Segons ‘La Gazzetta dello Sport’, diari generalment molt encertat a l’hora d’anunciar fitxatges o interessos d’equips per contractar un corredor o corredora determinat, fins a quatre equips estan interessades ara a fitxar Blasi de cara a la temporada vinent. Són el Movistar, el Lidl-Trek, la FDJ i l’Uno X que, a la plantilla femenina, al contrari de la masculina, trenca la norma d’incorporar només esportistes nòrdics.
Oferta fins al 2029
Així mateix, segons la mateixa informació, l’UAE li ha proposat ampliar el contracte fins al 2029, un any més del que la ciclista catalana té ara firmat. L’oferta de l’UAE de mantenir-la un any més en plantilla vindria donat per l’interès suscitat per altres equips després de la seva explosió a la Vuelta.
A Blasi la representa Alex Carera, l’agent italià que, entre altres ciclistes, porta Tadej Pogacar i la persona que ha de vetllar pels interessos esportius i econòmics de la corredora catalana. En el cas de deixar l’UAE la clàusula de rescissió estaria xifrada en uns 100.000 euros, que estaria a l’abast de diversos equips, malgrat que els dígits del ciclisme femení encara estan per sota dels que mou el masculí.
No obstant, els èxits de Blasi la poden convertir ara en una de les corredores més ben pagades del pilot. Un dels equips que estaria licitant amb més interès és el Movistar per mantenir la tradició que corri a les seves files la millor estrella local. El conjunt de Telefónica, que també es mou sota la batuta d’Eusebio Unzué, fa tres anys que busca una cap de files amb potencial per donar-los els èxits desitjats i que no troba des de la retirada de la neerlandesa Annemiek van Vleuten el 2023.
El cas de Paula Ostiz
Al Movistar corre també Paula Ostiz, tot i que amb 19 anys encara s’ha de formar com a ciclista professional, malgrat estar avalada pels títols de campiona del món i d’Europa en categoria júnior.
En el Lidl Trek, Blasi hauria de compaginar direcció amb la polonesa Kasia Niewiadoma, vencedora del Tour del 2024, si es confirma la incorporació de la corredora per a la temporada vinent. La FDJ està pendent de la renovació de Vollering, que encara no està confirmada.
Blasi, a l’UAE, ha de compaginar el liderat de l’equip amb la italiana Elisa Longo Borghini, de 34 anys, la vencedora del Giro i que aquest any aspira a lluitar pel Tour, carrera en la qual la catalana figura com a primera reserva.
