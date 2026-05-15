Els àrbitres denuncien Florentino Pérez al Comitè de Competició
L'Asociación Española de Árbitros de Fútbol demana que se li obri un expedient disciplinari i exigeix que el Real Madrid i el seu president emetin un comunicat disculpant-se per les seves declaracions
Fermín de la Calle
A Florentino Pérez se li acumulen els fronts. Amb el vestidor del Real Madrid incendiat per les baralles dels seus jugadors, els polsos entre les seves estrelles i els seus entrenadors, o l’amenaça del Barcelona de denunciar les seves manifestacions sobre les lligues robades, ara s’hi suma el col·lectiu arbitral. L'Associació Espanyola d'Àrbitres de Futbol, el sindicat arbitral, ha presentat davant el Comitè de Competició un escrit pel qual sol·licita que se li obri un expedient disciplinari i en què, a més, exigeix que el Real Madrid i Florentino Pérez emetin un comunicat disculpant-se per les seves declaracions sobre el col·lectiu arbitral.
Dures declaracions
Les manifestacions del president blanc acusant els àrbitres de "corrupció sistemàtica" i advertint que es va produir "el robatori de Lligues" han provocat que els àrbitres hagin pres cartes en l’assumpte de manera legal enviant aquest document al Comitè de Competició. Florentino va ser molt dur amb la tasca dels àrbitres, als quals va assenyalar en diverses ocasions durant la roda de premsa de dimarts passat a Valdebebas. "He estat aquí moltes temporades i he guanyat set Champions i set Lligues, perquè les altres me les han robat. Hi ha hagut una corrupció sistèmica durant dues dècades i continuen sent els mateixos àrbitres". I un dia més tard, en l’entrevista que va concedir a Pedrerol, va elevar la denúncia pública advertint que "continuen sent els mateixos àrbitres fent les mateixes coses, d’una manera descarada. Aquesta temporada ens han robat 16 o 18 punts". Pérez també va declarar que "no he vingut aquí perquè uns àrbitres s’enriqueixin amb els diners del Barcelona" i ha confirmat que està elaborant "un dossier de 500 pàgines que presentarem a la UEFA. ¿Com ho oblidarem? És el cas més gran de corrupció de la història del futbol". Aquest últim document, que el Real Madrid encara no ha presentat a la UEFA, preocupa molt en el si del col·lectiu arbitral perquè hi apareixeran jugades i decisions concretes en què s’assenyalaran àrbitres amb noms i cognoms.
La recentment creada AESAF adverteix que "aquestes declaracions no poden emparar-se en l’exercici legítim de la llibertat d’expressió ni de la crítica esportiva, atès que el senyor Pérez no es limita a assenyalar errors arbitrals puntuals, sinó que atribueix al Cos Arbitral la perpetració d’un delicte continuat de corrupció durant dues dècades". I prossegueix sol·licitant que "el Comitè de Competició adopti amb caràcter cautelar i urgent un requeriment al senyor Pérez perquè cessi en l’emissió de declaracions de naturalesa similar mentre es tramita el procediment; que es declari la seva obligació d’indemnitzar el Col·lectiu Arbitral pel dany moral, reputacional i professional causat. I que es requereixi al Real Madrid l’emissió d’un comunicat públic de rectificació i disculpa". Al Real Madrid no hi ha, de moment, cap resposta perquè, a més, prefereixen dedicar el temps a continuar alimentant el dossier arbitral que tenen previst enviar a la UEFA abans que perdre el temps responent a uns àrbitres als quals continuen assenyalant com a part activa del sistema corrupte sostingut durant dues dècades per Negreira
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Una jubilada de 87 anys denuncia la situació de moltes dones que van treballar sense cobrar: 'No cobro res de pensió
- La campiona australiana que farda de Girona i de Temps de Flors
- Comença el muntatge de l'esperada passera per travessar el riu Ter al Gironès
- Girona-Reial Societat: Stuani manté amb vida el Girona (1-1)
- Més de 30 anys junts i dos fills no basten per cobrar la pensió de viduïtat
- Mor l’empresari gironí Joan de Llobet
- El requisit de la Seguretat Social que permet jubilar-te als 61 amb 33 anys cotitzats i que molts desconeixen