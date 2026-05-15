El Bàsquet Girona, sense temps per lamentar-se, mira cap a Lugo
Karnik, amb un refredat, és l'únic dubte de Moncho Fernández, que haurà de tornar a descartar un jugador
El Bàsquet Girona no té marge per recrear-se en la derrota contra el Manresa. Amb la lluita per la desena plaça encara oberta, però més exigent després de l’última ensopegada a Fontajau, l’equip de Moncho Fernández visita demà el Breogán (18h) en un partit amb pes classificatori. Els gallecs ocupen ara mateix la desena posició, mentre que el Girona és dotzè, a només una victòria. Un triomf a Lugo permetria als gironins reenganxar-se de ple a la cursa per acabar entre els deu primers i, de retruc, al bitllet per anar a Europa.
Moncho Fernández ha admès avui que el calendari no dona temps per mirar enrere. «Tenim competició demà i no hi ha temps per pensar massa en el partit passat. Hem de posar el focus en el proper repte, que és Lugo. Quan tens un partit immediat després, no hi ha massa temps per plorar», ha explicat el tècnic del Bàsquet Girona, que ha de decidir els dotze jugadors que viatjaran. James Karnik està refredat, però la resta de la plantilla està en condicions. «Tots tenen opcions de jugar. El que fem és pensar quins dotze jugadors són els millors per a cada partit. Són decisions esportives, no hi ha cap altra raó», ha remarcat, preguntat per la decisió d'haver deixat fora, els dos darrers partits, un Juan Fernández més a fora que a dins del Bàsquet Girona.
El rival arriba en un moment especialment dolç. El Breogán ha agafat velocitat en les últimes setmanes, amb una victòria de prestigi contra el Reial Madrid i una gran actuació davant el Lleida. Moncho, bon coneixedor del club i de l’entorn de Lugo, ha advertit que el Girona haurà de fer un esforç defensiu molt important per tenir opcions. «El Breogán està en forma, està jugant francament bé. Són fantàstics ofensivament, tenen molts focus d’anotació, tant interiors com exteriors. Ens demanarà molt d’esforç des del punt de vista defensiu», va analitzar.
El partit arriba també amb el nom de Pep Busquets envoltat de rumors, després que s’hagi vinculat el jugador amb l’Unicaja. Moncho Fernández ha esquivat qualsevol lectura sobre el futur de l’escorta. «No en tinc ni idea. No miro rumors ni xarxes socials. Prefereixo no respondre perquè no sé si és veritat. Pep és jugador nostre i jugarà el millor que sap», ha subratllat.
El valor del col·lectiu
Més enllà dels noms propis, l’entrenador ha volgut reivindicar la identitat col·lectiva de l’equip. El Girona necessita resposta després de la derrota amb el Manresa, però Moncho ha recordat que la força del grup no passa només per les accions individuals. «Hi ha molta responsabilitat individual, però la nostra força és el col·lectiu. Generem molts avantatges des de l’u contra u, però som el tercer equip de la lliga que fa més cistelles assistides. Si fem això és perquè hi ha un jugador que li passa la pilota a un altre», ha destacat.
En aquesta recta final, el paper dels últims reforços també pot ser determinant. Hildreth i Karnik encara estan en ple procés d’adaptació, però Moncho considera que ja aporten malgrat haver arribat amb la temporada molt avançada. «Han pujat a un tren en marxa que era l’equip. És difícil fer-ho al cent per cent. Estan al 80 o al 90% perquè no porten el mateix temps que la resta», ha valorat.
Amb la desena plaça a una victòria i el cop del Manresa encara recent, el Girona afronta a Lugo una prova de maduresa. No és cap final, però sí un partit dels que poden marcar el relat de les últimes jornades: o tornar a enganxar-se a la lluita per mirar amunt, o acabar la temporada en terra de ningú.
