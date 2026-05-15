El Bernabéu treu de polleguera Florentino
El president es va enfrontar a un aficionat que l’increpava des de la grada i es van treure dues pancartes que van ser ràpidament retirades
Fermín de la Calle
El Santiago Bernabéu, amb una de les pitjors entrades d’aquesta temporada, va ser capaç de treure de polleguera Florentino Pérez. El president blanc es va enfrontar des de la llotja amb un aficionat que l’increpava a uns metres més avall, a la grada. Una imatge que acaba de tacar la malmesa imatge del dirigent després de la delirant roda de premsa que va protagonitzar dijous. Florentino es va embrancar en un xoc dialèctic amb l’aficionat, fet que no s’havia vist mai, perquè li va criticar la gestió.
A més, es van poder veure dues pancartes. Una, a la zona lateral baixa de l’estadi, al costat del Fons Nord, deia: "Florentino, ves-te’n". En la segona s’hi podia llegir: "Florentino culpable". La retirada de la primera va provocar una picabaralla entre la seguretat i els aficionats que la mostraven, per arribar gairebé a les mans, com Tchouaméni i Valverde al vestidor. Ambient crispat, per tant, en una setmana caòtica que posa el colofó a la segona temporada en blanc.
Kylian no va escalfar a l’inici
Després de la llastimosa imatge oferta al Camp Nou s’esperava una nova esbroncada del Bernabéu. I n’hi va haver, per més que les grades presentessin nombrosos llocs buits. La primera xiulada va arribar quan l’equip va saltar a escalfar, gairebé a les nou del vespre. Els tot just deu mil espectadors que ocupaven localitat van dedicar una significativa xiulada als seus i una afectuosa ovació a l’Oviedo, aclamat per la seva acolorida parròquia malgrat ja haver consumat el descens. Qui no va sentir xiulets va ser Kylian Mbappé, que va decidir no sortir a la gespa a escalfar i absentar-se de la rotllana de suplents, on només hi havia quatre jugadors del planter: Joan Martínez, Palacios, Yáñez i Thiago. Bellingham, Rudiger i Fran García també s’ho van estalviar. La mala entrada va apaivagar una mica la ira del respectable, per afegir-hi, a més, que hi havia una representació notable carbayona a les grades d’aficionats oviedistes que havien adquirit l’entrada fa mesos.
En la presentació dels equips, a més de l’ovació del Bernabéu a Cazorla, hi va haver xiulets per a Arbeloa, Tchouaméni, Vinícius i, sobretot, Kylian Mbappé. La megafonia, a tot volum, va maquillar les queixes dels aficionats. Però quan la pilota va començar a rodar es va repetir l’assenyalament dels jugadors, tret de Mbappé, que s’ho va estalviar per ser suplent.
Florentino n’estava avisat perquè a les xarxes socials es va fer una crida de grups i plataformes oposades al president amb un vídeo que advertia: "Durant anys ens han fet callar, però el soci continua aquí. Que el Bernabéu torni a parlar". Era la tercera esbroncada a l’equip. Al gener, abans del partit amb el Llevant i després de l’acomiadament de Xabi Alonso, hi va haver la primera. I el 21 d’abril, després de caure a la Champions amb el Bayern, va arribar la segona contra l’Alabès.
No obstant, a banda de l’enfrontament de Florentino amb l’aficionat i de les pancartes, el més destacable va ser com el Bernabéu va abaixar el polze a Mbappé. Al cap de 57 minuts el francès va sortir a escalfar i es va endur la primera xiulada, contundent i generalitzada.
Mbappé, el gran assenyalat
Deu minuts va escalfar el gal a la banda al costat de Pintus, perquè als 68 minuts li va tocar encaixar la segona gran esbroncada al substituir un ovacionat Gonzalo, autor del primer gol. Cada pilota que va tocar Kylian va estar acompanyada dels xiulets del Bernabéu, mal símptoma per al qui Florentino va assenyalar aquesta setmana com "el millor jugador de l’equip". I això ha cogut a un Vinícius que encara no ha renovat amb el Madrid. Kylian va disposar sense fortuna d’alguna ocasió, per arrodonir Bellingham aquest intranscendent triomf. Mbappé se’n va anar trist i Florentino, trasbalsat. El Bernabéu havia dictat sentència.
